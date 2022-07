Wall Street : l'emploi en vedette, après la Fed

La cote américaine s'affiche en hausse pour l'heure, avant bourse ce jeudi...

(Boursier.com) — La cote américaine s'affiche en hausse pour l'heure, avant bourse ce jeudi. Le S&P 500 gagne 0,4%, le Dow Jones 0,4% également et le Nasdaq 0,5%. Le baril de brut WTI évolue peu vers les 99$ sur le Nymex. L'once d'or monte de 0,2% à 1.740$. L'indice dollar consolide de 0,2% face à un panier de devises.

Sur le front économique outre-Atlantique ce jour, c'est l'emploi qui tiendra la vedette, à la veille du rapport gouvernemental mensuel sur la situation du marché américain du travail. L'étude Challenger relative aux annonces de destructions de postes pour le mois de juin sera communiquée à 13h30. Le rapport d'ADP sur l'emploi privé non-agricole du mois de juin sera connu à 14h15 (consensus 197.000 créations de postes selon FactSet). Les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 2 juillet seront révélées à 14h30 (consensus 230.000). La balance du commerce international des biens et services pour le mois de mai sera annoncée à la même heure (consensus 85 milliards de dollars de déficit). Le rapport hebdomadaire du Département à l'Énergie sur les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 1er juillet, sera publié à 17 heures.

James Bullard et Christopher Waller de la Fed, interviendront encore aujourd'hui. Hier soir, il n'y a pas eu de de réelle surprise dans les Minutes du FOMC de juin (réunion de la Fed des 14-15 juin), qui se sont révélées "hawkish" comme prévu, la Fed ayant augmenté ses taux de 75 points de base lors de la réunion, une première depuis 1994. Les minutes ont souligné la crainte que l'inflation n'ait encore montré de signes de ralentissement. Le risque supplémentaire lié à l'inflation s'est orienté à la hausse, attisant la crainte que les anticipations d'inflation à plus long terme ne commencent à dériver jusqu'à des niveaux incompatibles avec l'objectif de 2%. Le compte rendu de la réunion a également signalé un risque important qu'une inflation élevée puisse s'enraciner si le public commençait à remettre en question la détermination de la Fed à ajuster l'orientation de sa politique comme il se doit. Alors que les Minutes ont signalé des risques à la baisse pour la croissance, il a également été noté que la consommation était restée robuste, en partie soutenue par des bilans solides des ménages et un marché du travail tendu. La Fed a guidé vers une hausse des taux de 50 à 75 points de base pour sa réunion de juillet. Alors que plusieurs responsables se sont déjà dits favorables à une décision plus agressive, la Fed doit encore prendre en compte l'indice des prix à la consommation de juin qui sera révélé la semaine prochaine, une forte baisse des attentes d'inflation sur le marché, l'affaiblissement des matières premières et la remontée du dollar.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité actuelle d'une hausse de taux supplémentaire de 75 points de base le 27 juillet, qui porterait le taux des fonds fédéraux entre 2,25 et 2,5%, est de pratiquement 99% ! Les anticipations sont un peu plus éparpillées pour la fin de l'année. La probabilité la plus forte à l'issue de la réunion des 13 et 14 décembre est située à 49% pour la fourchette 3,25-3,5%, contre un peu plus de 32% pour une fourchette 3,5-3,75%.

Enfin, notons donc que le rapport sur l'emploi américain du mois de juin sera dévoilé demain à 14h30. Le taux de chômage est attendu stable à 3,6%, alors que les créations de postes sont estimées à 278.000 selon FactSet, dont 240.000 dans le privé. Le salaire horaire moyen est attendu en hausse de 0,3% en comparaison du mois antérieur. Le taux de participation à la force de travail est anticipé à 62,3% selon le consensus Bloomberg.