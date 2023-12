Wall Street : John Williams (Fed) repousse l'idée d'une baisse des taux

John Williams, le patron de la Fed de New York, a indiqué ce jour que la banque centrale américaine n'avait pas commencé à discuter d'une baisse des...

(Boursier.com) — John Williams, le patron de la Fed de New York, a indiqué ce jour que la banque centrale américaine n'avait pas commencé à discuter d'une baisse des taux. Il serait ainsi selon lui prématuré de miser sur un assouplissement monétaire dès le mois de mars. Il ajoute même que la Fed doit se tenir prête à relever encore ses taux si nécessaire. Sur CNBC, Williams tente donc de tempérer les ardeurs récentes des marchés, qui avaient salué mercredi les annonces de la Fed et le discours nettement plus souple de Jerome Powell. "Nous ne parlons pas vraiment de baisses de taux pour le moment", a ainsi lancé Williams sur CNBC. "Nous sommes très concentrés sur la question qui se pose à nous, qui, comme l'a dit le président Powell... est la suivante : avons-nous amené la politique monétaire vers une orientation suffisamment restrictive pour garantir que l'inflation revienne à 2% ?"

"Je pense qu'il est tout simplement prématuré d'y penser", a ajouté Williams à propos d'une baisse des taux en mars. Il a souligné que la Fed resterait dépendante des données et que si la tendance à la baisse de l'inflation devait s'inverser, elle serait prête à resserrer à nouveau sa politique. "Il semble que nous soyons à ce niveau ou presque en termes de mesures suffisamment restrictives, mais les choses peuvent changer", a analysé Williams. "Une chose que nous avons apprise au cours de l'année écoulée, c'est que les données peuvent évoluer et que, de manière surprenante, nous devons être prêts à resserrer davantage la politique, si la progression concernant l'inflation devait stagner ou s'inverser".