Wall Street : "jobs, jobs, jobs"

Les chiffres américains de l'emploi sont sous surveillance cette semaine

(Boursier.com) — Les chiffres américains de l'emploi sont sous surveillance cette semaine. Hier, les opérateurs ont pris connaissance d'un rapport du Département au Travail faisant ressortir des ouvertures de postes aux États-Unis pour le mois de février au nombre de 9,931 millions, contre 10,4 millions de consensus de marché et 10,563 millions pour la lecture révisée du mois précédent. Le rapport 'JOLTS' de février a donc montré une baisse notable, matérialisant un plus bas depuis juin 2021 pour ces ouvertures de postes. Le communiqué a noté de fortes baisses des ouvertures pour les services professionnels/aux entreprises et les soins de santé, mais des augmentations pour la construction et les divertissements/loisirs. Le taux de démissions a augmenté légèrement à 2,6% par rapport aux 2,5% du mois précédent. Les embauches et départs ont peu évolué par rapport au mois antérieur.

Ce rapport plus faible que prévu montre donc un potentiel ralentissement / relâchement du marché du travail et pourrait être pris en compte dans le calcul des taux de la Fed - le consensus prévoyant désormais une pause monétaire le 3 mai (à 55% contre 45% de probabilité d'une hausse d'un quart de point).

Ce rapport JOLTS parvient aux marchés juste avant les données sur l'emploi de mars. Les chiffres de l'emploi privé américain mesurés par ADP pour le mois de mars sortiront à 14h15 ce jour, le consensus étant de 205.000 créations de postes contre 242.000 en février.

Le rapport mensuel gouvernemental américain sur la situation de l'emploi pour le mois de mars est attendu vendredi à 14h30, bien que le marché boursier soit fermé pour le Vendredi Saint. Le consensus est de 240.000 créations de postes non-agricoles contre 311.000 le mois précédent, avec un taux de chômage qui devrait rester à 3,6% et un salaire horaire moyen attendu en hausse de 0,3% d'un mois sur l'autre (par rapport au rythme mensuel de 0,2% de février).