Wall Street : Jerome Powell et la Fed font retomber les indices

Une austérité monétaire durable

(Boursier.com) — La Fed a donc plombé la cote américaine hier soir. La banque centrale américaine a laissé ses taux inchangés, comme attendu, entre 5,25 et 5,5% sur les fonds fédéraux, au plus haut de 22 ans, et a signalé une hausse supplémentaire possible d'ici la fin de l'année, afin de s'assurer de ramener l'inflation vers l'objectif des 2%. Les projections de taux d'intérêt pour la fin de l'année vont de 5,5 à 5,75%, ce qui signale un nouveau tour de vis potentiel d'un quart de point. Douze membres du FOMC, comité monétaire de la Fed, jugent nécessaire une hausse supplémentaire, alors que sept opteraient plutôt pour un statu quo jusqu'à la fin de l'année. Les anticipations sont par ailleurs remontées concernant les taux pour l'année prochaine, ce qui a secoué les marchés et en particulier le Nasdaq hier.

Les responsables de la Fed s'attendent à ce que les taux ne reculent que de 0,5% l'an prochain à partir du pic potentiel de 5,5-5,75%, ce qui signifie que les taux resteront donc "plus élevés, plus longtemps". En juin, les membres de la Fed prévoyaient plutôt une baisse d'un point de pourcentage des taux en 2024 en comparaison du pic. Autrement dit, les attentes concernant les taux pour l'an prochain sont remontées de 50 points de base, ce qui fait beaucoup à digérer pour des marchés qui entretenaient l'espoir d'un pivot plus prononcé à moyen terme.

Jerome Powell n'a pas fourni non plus de réconfort aux marchés hier soir, soulignant la solidité de l'activité économique et s'inquiétant de la hausse des prix du brut - qui complique évidemment la lutte contre l'inflation. Globalement, cette économie plus forte que prévu ou plus résistante signifie que "nous devons en faire plus avec les taux", selon Powell. Les membres de la Fed jugent par ailleurs l'inflation toujours élevée et restent attentifs aux risques liés. Quoi qu'il en soit, ils tablent désormais sur une inflation de 3,7% en fin d'année contre 3,9% auparavant. L'année prochaine, cette inflation américaine devrait se tasser à 2,6%, d'après les banquiers centraux US. Powell a relevé pour sa part de bonnes lectures de l'inflation depuis trois mois, mais voudrait en voir plus encore.

Concernant l'emploi, la Fed constate un ralentissement et prévoit maintenant un taux de chômage américain de 3,8% cette année, qui reste quoi qu'il en soit moins important que les 4,1% précédemment attendus. Le chômage américain pourrait se tenir sur ces niveaux deux années durant. Le PIB américain est anticipé en croissance de 2,1% en 2023 contre 1% précédemment, alors qu'il pourrait ralentir à 1,5% l'année prochaine (1,1% pour l'estimation de juin).

Ainsi, les différentes hypothèses de la Fed plaident pour une poursuite durable de la politique monétaire restrictive, même si Powell indique que la banque centrale se trouve proche de son objectif, autrement dit proche du pic de taux. Il précise une fois de plus que la pire chose que la Fed pourrait faire serait de ne pas restaurer la stabilité des prix et de créer une période durable d'incertitude.

Powell a aussi souligné que la Fed allait rester dépendante des données. Il estime ainsi que les prévisions de taux ne constituent pas un plan d'action mais des anticipations des membres de la Fed. Ainsi, la banque centrale prendra ses décisions monétaires "réunion par réunion", laissant ouverte la possibilité de relever encore les taux si nécessaire. Le leader de la Fed ne pense cependant pas que la hausse agressive des taux provoquera une phase de ralentissement. Il précise que l'hypothèse d'un atterrissage en douceur est plausible, même si d'autres facteurs pourraient peser sur les perspectives.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité remonte désormais à 33,5% d'une hausse de taux de 25 points de base le 1er novembre, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, contre 66,5% de probabilité d'un statu quo. L'outil donne plus de 40% de probabilité d'une hausse de taux d'un quart de point d'ici la fin de l'année et même 7% pour un hausse de 50 points de base en comparaison des niveaux actuels.

Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 10 ans atteint désormais 4,42%, contre 4,46% pour le 30 ans et 5,18% pour les bons du Trésor à 2 ans. Pour Powell, la progression des rendements obligataires au plus haut depuis 2008 serait due à la solidité de la croissance et à l'offre plus importante de titres obligataires, plutôt qu'à l'inflation et à la perception de la politique de la banque centrale.

Notons par ailleurs que Goldman Sachs a repoussé dans la foulée... au quatrième trimestre 2024 sa prévision de baisse des taux de la Fed, alors que la firme new-yorkaise tablait auparavant sur un assouplissement au deuxième trimestre. Morgan Stanley voit pour sa part une première baisse de taux en mars 2024. Les deux brokers ne prévoient toutefois pas de nouvelle hausse de taux cette année, tandis que Bank of America, Citigroup et Barclays envisagent un durcissement de 25 points de base le 1er novembre.