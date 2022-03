Wall Street : inflation, Ukraine et BCE !

Après l'énorme rebond de la veille à Wall Street (+3,6% sur le Nasdaq et +2% sur le Dow) ...

(Boursier.com) — Après l'énorme rebond de la veille à Wall Street (+3,6% sur le Nasdaq et +2% sur le Dow), sur fond d'espoirs d'apaisement sur le dossier russo-ukrainien et de rechute des cours du brut, la séance du jour devrait s'avérer plus délicate. La première tendance indicative est en baisse, avec des replis de 0,6% attendus sur le Dow Jones et le S&P 500. Le baril de brut WTI remonte de 4% à 113$ environ. L'once d'or se stabilise à 1.993$.

Les chiffres de l'inflation américaine seront surveillés à 14h30 ce jour. Pour le mois de février, l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis est attendu en augmentation de 0,7% en comparaison du mois antérieur et de 7,9% sur un an. Hors alimentation et énergie, le consensus est logé à +0,5% (+6,4% en comparaison de l'an dernier).

Les inscriptions hebdomadaires américaines au chômage pour la semaine close au 5 mars seront connues à la même heure (consensus FactSet 214.000). La balance budgétaire du mois de février sera communiquée à 20 heures.

La journée sera aussi marquée par les discussions entre Russie et Ukraine en Turquie. Hier, les opérateurs avaient entretenu quelques espoirs, avant la rencontre entre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue ukrainien Dmytro Kuleba, qui aura lieu plus tard jeudi. Il s'agit de la première rencontre entre les deux hommes depuis l'invasion de la Russie. Kuleba a laissé entendre qu'il n'espérait pas grand chose de la confrontation. L'Ukraine accuse en outre la Russie de génocide, après le bombardement d'un hôpital pour enfants dans la ville de Marioupol, dans le sud-est du pays. Le président ukrainien Volodimir Zelenski a manifesté son émotion face à cette atrocité. Il avait précédemment adopté un ton plus souple face à Moscou, laissant envisager un compromis en se montrant moins tranché concernant l'adhésion à l'Otan ou la reconnaissance de Lougansk et de Donetsk.

L'Ukraine désire parvenir à un cessez-le-feu, à la libération de ses territoire et à la résolution des questions humanitaires, a précisé Dmytro Kuleba, tout en reconnaissant : "Honnêtement, je ne m'attends pas à ce que les discussions apportent grand-chose". Moscou exige de Kiev une position de neutralité en renonçant à l'Otan. Dans un entretien au média Vice, Zelenski s'est dit convaincu que Vladimir Poutine finirait par accepter de négocier. "Je pense qu'il le fera. Je pense qu'il voit que nous sommes forts (...). Nous avons besoin de temps", a affirmé le leader ukrainien.

La BCE se réunit quant à elle ce jeudi et pourrait temporiser face aux incertitudes nées de cette crise ukrainienne. Christine Lagarde devrait néanmoins réitérer sa volonté de normalisation cette année tout en se montrant prudente sur le calendrier. Comme la Réserve fédérale américaine, la banque centrale européenne voit sa tâche de durcissement monétaire considérablement compliquée par cette crise, alors que l'inflation a accéléré à 5,8% en février dans la zone euro. Aux Etats-Unis, l'inflation accélérée devrait conforter la Fed dans son intention de relever ses taux directeurs à l'issue de sa réunion des 15 et 16 mars.

Lors de sa réunion du 3 février, la BCE avait ouvert la voie à des hausses de taux directeurs, pour la première fois depuis la crise du coronavirus, qui a engendré une flambée d'inflation. Mais l'institution pourrait désormais mettre un peu d'eau dans son vin face au retour en force des incertitudes sur la croissance, tout en confirmant sa volonté de normaliser une politique monétaire qui reste ultra accommodante.

Alors qu'aucune modification de politique monétaire n'est attendue ce jeudi, Christine Lagarde, devra donc faire preuve d'habileté pour convaincre les marchés de sa capacité à maîtriser une inflation qui atteignait 5,8% sur un an en février dans la zone euro, avant que l'impact de l'invasion de l'Ukraine commence à se faire sentir. Les investisseurs suivront aussi de près près les nouvelles projections macroéconomiques du Conseil des gouverneurs pour l'inflation (attendue à la hausse) et la croissance du PIB (révision en baisse attendue).

Selon une enquête menée par 'Reuters' auprès d'un panel d'économistes, la BCE devrait désormais attendre le 4e trimestre pour relever les taux, malgré l'inflation élevée. Six économistes seulement ont dit tabler sur une hausse du taux de dépôt (actuellement à -0,5%) dès le troisième trimestre, alors qu'ils étaient 16 dans l'enquête du mois dernier. L'enquête de 'Reuters' ne fait pas non plus ressortir de consensus net sur le moment que choisira la BCE pour mettre fin à son programme d'achats d'actifs APP. Ce programme, déjà arrêté une première fois, avait repris fin 2019 dans un climat économique morose. Avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les marchés s'attendaient à ce que la BCE annonce un arrêt du programme en octobre 2022.

Les cours du brut demeurent très volatils, suite à l'annonce par Washington de l'arrêt des importations de pétrole russe. Alors que les Etats-Unis ont donc décidé d'un embargo sur l'énergie russe, la Commission européenne s'est montrée plus prudente en raison de la dépendance de bloc à la Russie. La CE a toutefois présenté mardi l'ébauche d'un plan baptisé 'REPowerEU' visant à rendre l'Europe indépendante des combustibles fossiles russes bien avant 2030. Bruxelles s'est notamment fixé comme objectif ambitieux de réduire de deux tiers les importations de gaz russe dans l'UE avant la fin de cette année. De son côté, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) présentera la semaine prochaine un plan d'urgence sur le pétrole. Les membres de l'AIE s'étaient entendus plus tôt ce mois pour libérer 60 millions de barils de réserves de pétrole sur les marchés mondiaux, dont 30 mb par les Etats-Unis, pour faire face à cette hausse des prix...

Les commentaires de l'ambassadeur des Émirats arabes unis à Washington indiquant que son pays encouragera l'OPEP à envisager une production plus élevée pour combler le déficit d'approvisionnement ainsi que les informations selon lesquelles l'Irak serait prêt à augmenter la production ont entraîné une nette baisse des cours hier, mais ces derniers repartent de l'avant ce jeudi.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street ce jeudi, Oracle, vedette de la journée, publiera après bourse ses derniers résultats trimestriels. JD.com, Rivian Automotive, Wheaton Precious Metals, DocuSign et Ulta Beauty, comptent aussi parmi les grandes annonces du jour.