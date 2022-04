Wall Street : inflation, Fed et pétrole

Dans l'actualité économique américaine ce mercredi...

(Boursier.com) — Dans l'actualité économique américaine ce mercredi, l'indice des prix à la production du mois de mars 2022 sera communiqué à 14h30 (consensus +1,1% en comparaison du mois antérieur et +10,6% en glissement annuel ; +0,5% hors alimentaire et énergie soit +8,4% sur un an). L'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta pour avril sera annoncé à 16 heures (3,8% en mars). Le rapport hebdomadaire du Département à l'Energie sur les stocks pétroliers domestiques américains, pour la semaine close au 8 avril, sera publié à 16h30.

Hier, les chiffres de l'inflation américaine pour le mois de mars sont ressortis au plus haut depuis 1981. Ainsi, l'indice des prix à la consommation du mois de mars publié ce jour a augmenté de 1,2% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de 1,1%. Les prix de l'énergie flambent de 11% en mars et ceux de l'alimentation de 1%. Sur un an, l'inflation atteint 8,5%, un record, contre 8,4% de consensus FactSet et 7,9% pour la hausse de février qui constituait déjà un plus haut de 40 ans. Hors alimentaire et énergie cette fois, le CPI s'est apprécié de 0,3% contre 0,5% de consensus. Il progresse de 6,5% sur un an contre 6,6% de consensus.

Thomas Barkin, patron de la Fed de Richmond, voit des défis dans la lutte contre l'inflation et la possibilité d'un resserrement plus important que par le passé. Dans un discours au forum Money Marketeers de l'Université de New York, le président de la Fed de Richmond (non votant) a discuté des perspectives de la politique de la Fed, notant que les projections médianes du FOMC (sept augmentations de taux cette année et trois à quatre l'année prochaine) prévoient que l'inflation sera contenue, avec l'apaisement des "pressions pandémiques" et le retour juste au-dessus de la neutralité des taux. Le point final des hausses de taux ne serait toutefois pas clair pour l'heure. Il a suggéré quelques raisons de penser que nous pourrions être confrontés à davantage de vents contraires lorsqu'il s'agira de contenir l'inflation à l'avenir. Les tarifs douaniers, la pandémie et le conflit en Ukraine ont exposé les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement mondiale, a aussi noté Barkin. Il y aura probablement une certaine démondialisation, des changements démographiques exerçant une pression sur l'offre et la demande de main-d'oeuvre et une augmentation de la dette budgétaire, a aussi analysé le responsable.

Barkin a déclaré que la Fed reconnaîtrait les vents contraires qui deviennent persistants et procéderait à des ajustements. L'objectif d'inflation de 2% ne changerait pas, mais la voie appropriée pour l'atteindre pourrait évoluer. Les pressions inflationnistes pourraient rendre plus difficile l'examen des chocs à court terme, ce qui pourrait justifier des périodes de resserrement de la politique monétaire plus importantes que les tendances récentes.

Le président de la Fed de St. Louis, James Bullard, a déclaré pour sa part qu'atteindre la neutralité ne suffirait pas à maîtriser l'inflation, selon des propos rapportés par le Financial Times. Bullard (membre votant) a déclaré que c'était un fantasme de penser que l'augmentation des taux d'intérêt au niveau neutre suffirait à maîtriser l'inflation. Il a cité le dernier rapport de l'inflation de mars en faisant valoir que la Fed était en retard sur la courbe et qu'elle devait accélérer le rythme du resserrement. Bullard soutient une augmentation des taux sur les fed funds à 3% d'ici le troisième trimestre, un niveau qu'il a reconnu être ambitieux. Cependant, il a averti que la Fed risquait d'éroder sa crédibilité si elle n'agissait pas avec hâte.