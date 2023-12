Wall Street : inflation et Fed très attendus

Wall Street consolide quelque peu avant bourse ce lundi, alors que la semaine sera assez animée du point de vue économique et monétaire...

(Boursier.com) — Wall Street consolide quelque peu avant bourse ce lundi, alors que la semaine sera assez animée du point de vue économique et monétaire. Le S&P 500 perd 0,1% et le Nasdaq 0,2%, tandis que le Dow Jones rend quelques points. L'actualité économique et financière est très réduite ce lundi outre-Atlantique, mais les choses vont s'accélérer dès demain...

Les opérateurs suivront donc demain mardi l'indice des prix à la consommation du mois de novembre (14h30, consensus FactSet stable en comparaison du mois antérieur et +3,1% sur un an, +0,3% et +4% hors alimentaire et énergie ; salaire horaire moyen attendu à +0,3% en comparaison du mois précédent et +4% sur un an). La balance budgétaire de novembre sera dévoilée demain soir à 20 heures (-214 milliards de dollars de consensus FactSet).

La réunion monétaire (FOMC) de la Fed débute demain. Le communiqué monétaire de la Fed sera dévoilé mercredi à 20 heures, alors que la conférence de Jerome Powell se tiendra à 20h30. La banque centrale américaine devrait très probablement laisser ses taux inchangés entre 5,25 et 5,5% sur les fed funds (probabilité de plus de 98% selon le baromètre FedWatch). Les marchés anticipent un potentiel assouplissement monétaire le 20 mars (probabilité de 42% environ) ou le 1er mai 2024... Mercredi également, seront dévoilés l'indice des prix à la production aux Etats-Unis, l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta, ainsi que le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains.

Jeudi, la journée sera marquée par les annonces des inscriptions hebdomadaires au chômage, des ventes de détail, des prix à l'import et à l'export, ainsi que des stocks et ventes des entreprises.

Enfin, vendredi, journée des Quatre Sorcières (arrivée à échéance simultanée de 4 types de contrats : les options sur indices et sur actions, ainsi que les contrats à terme sur les indices et les actions), les investisseurs suivront l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York, les chiffres de la production industrielle, ainsi que l'indice flash PMI composite américain.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street cette semaine, Oracle et Caseys General Stores publient leurs résultats financiers trimestriels après bourse ce lundi. Johnson Controls annonce ses résultats avant bourse demain. Adobe et Nordson Corporation dévoilent leurs résultats mercredi soir. Costco Wholesale (après bourse), Lennar, Jabil et Manchester United annoncent jeudi. Darden Restaurants sera enfin au menu du vendredi.