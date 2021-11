Wall Street : inflation et Fed au programme

Wall Street est attendu en ordre dispersé avant bourse ce mardi, le DJIA rendant 0,1% contre une performance stable sur le S&P 500...

(Boursier.com) — Wall Street est attendu en ordre dispersé avant bourse ce mardi, le DJIA rendant 0,1% contre une performance stable sur le S&P 500. Le Nasdaq gagne 0,2%. Le baril de brut WTI prend 0,5% à 82,4$. L'once d'or se stabilise à 1.827$. L'indice dollar fléchit de 0,1% face à un panier de devises. Le bitcoin grimpe encore de 2,2% vers les 68.000$, sur de nouveaux sommets.

Sur le front économique outre-Atlantique ce jour, l'indice des prix à la production du mois d'octobre sera révélé à 14h30 (consensus +0,6% en comparaison du mois antérieur et +8,6% en glissement annuel ; +0,4% et +6,8% hors alimentaire et énergie).

Jerome Powell, patron de la Fed, interviendra encore ce jour. James Bullard, Mary Daly et Neel Kashkari prendront aussi la parole. Hier, les différentes interventions de responsables de la Fed n'ont pas offert de nouveauté. Notons également que Joe Biden a rencontré la gouverneure de la Fed Lael Brainard la semaine dernière, ce qui pourrait bien signaler l'intention du président américain de la nommer à la tête de la banque centrale, plutôt que de reconduire un Powell quelque peu fragilisé pour un nouveau mandat.

Dans l'actualité des entreprises cotées à Wall Street, Riot Blockchain, BioNTech, Coca-Cola Consolidated, Eastman Kodak, EchoStar, Cardinal Health, Sysco, Madison Square Garden, D.R. Horton, FuboTV, Plug Power ou Nio Inc, annoncent encore ce jour leurs trimestriels.