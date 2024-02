Wall Street : inflation, consommation et Fed au programme cette semaine

Actualité fournie

(Boursier.com) — Sur le front économique à Wall Street ce lundi, la balance budgétaire américaine du mois de janvier 2024 sera connue à 20 heures (consensus -21 milliards de dollars). Neel Kashkari, le président de la Fed de Minneapolis, interviendra dans la journée.

L'indice américain des prix à la consommation du mois de janvier 2024 sera révélé demain à 14h30 (consensus FactSet +0,2% en comparaison du mois antérieur ou +2,9% en glissement annuel ; +0,3% et +3,7% hors alimentation et énergie).

Mercredi, les opérateurs suivront à 16h30 le rapport hebdomadaire du Département américain à l'Énergie concernant les stocks pétroliers domestiques américains, pour la semaine close le 9 février. Austan Goolsbee, le patron de la Fed de Chicago, livrera par ailleurs quelques commentaires.

Jeudi, le programme sera assez chargé, avec dès 14h30 les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close le 10 février (consensus FactSet 220.000), les ventes de détail du mois de janvier (consensus FactSet -0,1% en comparaison du mois antérieur, +0,2% hors automobile et +0,4% hors automobile et essence), les prix à l'import et à l'export de janvier (consensus stable pour l'import), ainsi que l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York pour le mois de février (consensus -11) et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie du même mois (consensus -8,5).

Jeudi également, les investisseurs suivront à 15h15 les chiffres de la production industrielle américaine pour le mois de janvier (consensus +0,3% en comparaison du mois antérieur, 78,8% de taux d'utilisation des capacités). Les stocks et ventes des entreprises du mois de décembre, ainsi que l'indice NAHB du marché immobilier américain pour février (consensus 46), seront aussi connus jeudi, à 16 heures... Notons aussi que Raphael Bostic, patron de la Fed d'Atlanta, interviendra le même jour.

Enfin, vendredi, les opérateurs seront attentifs aux chiffres des mises en chantier et permis de construire de janvier (14h30, consensus 1,47 million pour les mises en chantier et 1,515 million pour les permis), à l'indice des prix à la production de janvier (14h30, consensus +0,1% en comparaison du mois antérieur ou +0,7% sur un an ; +0,1% et +1,8% hors alimentaire et énergie) , ainsi qu'à l'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour le mois de février (16 heures, consensus 80).