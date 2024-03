Wall Street : inflation au programme

La semaine sera surtout marquée aux Etats-Unis par les chiffres de l'inflation des prix à la consommation et à la production...

(Boursier.com) — La semaine sera surtout marquée aux Etats-Unis par les chiffres de l'inflation des prix à la consommation et à la production. Notons que les Etats-Unis sont passé à l'heure d'été ce week-end et que la séance de Wall Street se déroulera donc de 14h30 à 21 heures.

Il n'y aura pas de statistique notable aux USA ce lundi. Les choses sérieuses commencent demain mardi avec dès 13h30 l'indice des prix à la consommation du mois de février (consensus FactSet +0,4% en comparaison du mois antérieur et +0,3% hors alimentaire et énergie, ou +3,1% et +3,7% respectivement, en comparaison de l'an dernier). Le déficit budgétaire de février sera connu demain soir à 19 heures (consensus -238 milliards de dollars).

Mercredi, les opérateurs suivront à 15h30 le rapport hebdomadaire du Département à l'Energie sur les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close le 8 mars.

Jeudi, le programme sera assez chargé, avec les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine se terminant le 9 mars (consensus 217.000, annonce à 13h30), l'indice des prix à la production du mois de février (même heure, consensus +0,3% par rapport au mois antérieur et +0,2% hors alimentaire et énergie ; +1,1% et +1,9% sur un an), ainsi que les ventes de détail de février (13h30, consensus +0,8% par rapport à janvier, +0,5% hors automobile). Les stocks des entreprises pour le mois de janvier seront aussi annoncés jeudi.

Enfin, vendredi, pour la journée des Quatre Sorcières, les investisseurs suivront l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York du mois de mars (consensus -10), les prix à l'import et à l'export du mois de février, les chiffres de la production industrielles de février (consensus stable), et l'indice préliminaire du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan pour le mois de mars (consensus 77,4).

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Oracle et Caseys General Stores publient leurs résultats financiers trimestriels après bourse ce soir. Archer-Daniels et Kohl's annoncent avant bourse demain. Lennar, Dollar Tree, Williams-Sonoma, UiPath et SentinelOne publient mercredi, tandis que les firmes Adobe, Dollar General, Ulta Beauty, Wheaton Precious Metals et Dick's Sporting Goods annoncent jeudi. Jabil publie enfin vendredi.