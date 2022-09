Wall Street : indices PMI, Brainard et Powell au programme

Sur le front économique à Wall Street ce vendredi...

(Boursier.com) — Sur le front économique à Wall Street ce vendredi, l'indice PMI composite américain préliminaire du mois de septembre sera connu à 15h45 (consensus 47,6, avec un indice manufacturier de 51,2 et un indicateur des services attendu en zone de forte contraction à 45). Les responsables de la Fed n'entendent par ailleurs pas laisser les marchés digérer les récentes annonces, avec notamment une nouvelle hausse de taux de 75 points de base mercredi et un discours toujours aussi belliciste de Jerome Powell. Ainsi, le patron de la Fed intervient encore ce soir. Lael Brainard, la vice-présidente de la banque centrale américaine, ainsi que Michelle Bowman, gouverneure de la Fed, doivent aussi s'exprimer dans la journée.

Ailleurs dans le monde ce matin, les indicateurs PMI européens ont montré une contraction assez générale de l'activité en septembre. L'indice PMI composite préliminaire de la zone euro pour septembre a été de 48,2 (48,5 pour le PMI manufacturier et 48,9 pour les services). Les indices PMI allemands se sont établis nettement sous la barre des 50 (48,3 pour l'indice manufacturier et 45,4 pour les services). L'indice PMI manufacturier français a été de 47,8, contre 53 pour les services. Au Royaume-Uni, l'indice PMI CIPS manufacturier a été de 48,5 et l'indice des services de 49,2.