Wall Street : indices manufacturiers, construction et trimestriels

(Boursier.com) — Dans l'actualité économique américaine ce lundi, l'indice Markit PMI manufacturier final du mois de juillet sera annoncé à 15h45 (consensus 52,3), peu avant l'ISM manufacturier du même mois qui tombera à 16 heures (consensus FactSet 52). Les dépenses de construction du mois de juin seront également révélées à 16 heures (consensus +0,2% en comparaison du mois précédent).

Les débats se poursuivent concernant la politique monétaire de la Fed et l'impact de la remontée des taux sur l'économie dans un contexte d'inflation record, alors que les États-Unis viennent d'entrer 'techniquement' en récession mais que le marché de l'emploi reste en pleine santé. Selon l'outil FedWatch du CME Group ce lundi, la probabilité d'une hausse des taux supplémentaire d'un demi-point le 21 septembre, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, est de 68,5%, contre 31,5% de chances d'une hausse de trois quarts de point. Le taux des fonds fédéraux est logé actuellement dans une fourchette de 2,25 à 2,5%, après deux hausses de 0,75%.

Notons par ailleurs que la présidente de la Chambre US des représentants, Nancy Pelosi, lance sa 'tournée' dans quatre pays asiatiques, sans certitude toutefois concernant sa possible visite à Taïwan, suite aux mises en garde de la Chine. Dimanche, le bureau de la dirigeante démocrate a annoncé qu'elle conduisait une délégation du Congrès dans la région, le parcours incluant Singapour, la Malaisie, la Corée du Sud et le Japon, sans indication concernant Taïwan. La visite de Pelosi intervient dans un contexte de dégradation des relations entre Washington et Pékin. Le président chinois Xi Jinping a averti la semaine dernière Joe Biden que Washington devait respecter le principe d'une seule Chine et que "ceux qui jouent avec le feu y périront". Biden a précisé à Xi que la politique américaine à l'égard de Taïwan n'avait pas changé...

Ailleurs dans le monde ce jour, notons que les indices PMI manufacturiers asiatiques (Japon et Chine) sont ressortis légèrement inférieurs aux attentes en lecture finale - mais toujours sur les 50 et donc en zone d'expansion. Les ventes de détail allemandes ont nettement reculé en juin. En zone euro, les PMI manufacturiers sont ressortis en contraction, sous les 50, en Espagne, en Italie, en France ainsi qu'en Allemagne. Les indicateurs PMI en France et en Allemagne se sont établis proches du consensus, à respectivement 49,5 et 49,3. L'indice final en zone euro est juste en dessous des 50, à 49,8 contre 49,6 de consensus.

Les publications financières trimestrielles se poursuivent à Wall Street, après Amazon et Apple en fin de semaine dernière. Ce lundi, Activision Blizzard, Williams Companies, Devon Energy, Simon Property, Global Payments, Mosaic, Check Point Software, Loews, Pinterest, CNA Financial, Avis Budget ou Leggett & Platt, annonceront leurs derniers résultats.