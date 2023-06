Wall Street indécis, avant l'inflation et la Fed

Wall Street confirme son indécision avant bourse ce jeudi...

(Boursier.com) — Wall Street confirme son indécision avant bourse ce jeudi, le S&P 500 et le Dow Jones s'affichant stable pour l'heure, contre un repli de 0,1% du Nasdaq. Sur le Nymex, le baril de brut WTI perd 0,6% à 72,1$. L'once d'or avance de 0,2% à 1.963$. L'indice dollar fléchit de 0,2% face à un panier de devises. Hier soir, les grandes valeurs technologiques américaines fléchissaient sensiblement, en particulier Microsoft et Nvidia, provoquant une baisse de 1,3% du Nasdaq. Notons tout de même que les dernières séances sont marquées par un rebond des petites valeurs du Russell 2000, qui vient de reprendre 8% sur une semaine après avoir notablement sous-performé sur les mois antérieurs.

L'actualité économique demeure assez réduite en cette fin de semaine à Wall Street, avec ce jour les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 3 juin (consensus FactSet 240.000, annonce à 14h30), ainsi que les stocks et ventes de grossistes du mois d'avril (consensus -0,2% sur les stocks en comparaison du mois antérieur). Aucune statistique américaine n'est programmée demain vendredi.

Le prochain grand rendez-vous est programmé le mardi 13 juin aux États-Unis avec les chiffres de l'inflation pour le mois de mai (consensus +0,1% en comparaison du mois antérieur soit +4,2% sur un an ; +0,4% et +5,2% hors alimentation et énergie).

Quant à la banque centrale américaine, elle rendra son verdict monétaire le mercredi 14 juin, alors que les opérateurs spéculent depuis des semaines sur une pause potentielle. Selon l'outil FedWatch en temps réel du CME Group, la probabilité actuelle d'un statu quo laissant le taux des fed funds entre 5 et 5,25% se situe à 70,1%, contre 29,9% de probabilité d'une hausse d'un quart de point. Même en cas de pause, il est bien possible que la Fed utilise la réunion de juillet pour enfoncer le clou et relever ses taux d'un quart de point supplémentaire...

Rappelons que la banque centrale du Canada et celle de l'Australie ont toutes deux relevé leur taux directeur cette semaine, du fait des risques relatifs à l'inflation. La semaine prochaine sera plutôt intéressante sur cette thématique, puisque la Fed, mais aussi la Banque centrale européenne et la Banque du Japon, prendront leurs décisions.

Il n'y a pas grand chose à signaler ce jour du côté des résultats trimestriels à Wall Street, au lendemain de la déception GameStop. Toro Company, géant des tondeuses à gazon et du matériel d'arrosage, publie avant bourse ses résultats, tandis que DocuSign, leader de la signature et de la gestion des transactions numériques, annonce après la clôture des marchés ce soir.