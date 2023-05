Wall Street incertain, plafond de la dette et Fed sous surveillance

Wall Street s'affiche relativement hésitant avant bourse ce mardi...

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche relativement hésitant avant bourse ce mardi. Le S&P 500 et le Dow Jones reculent de 0,1%, alors que le Nasdaq prend 0,1%. L'attention reste concentrée sur les pourparlers sur le plafond de la dette américaine, mais les opérateurs anticipent une résolution. Le président Biden et le président de la Chambre McCarthy se sont rencontrés hier soir pour discuter du sujet. Bien qu'aucun accord n'ait été conclu, McCarthy a qualifié les discussions de "productives". Des divergences subsistent, McCarthy réitérant notamment les lignes du GOP sur les dépenses de défense et les mesures d'augmentation des revenus.

Les PMI flash de mai font la une des publications macro d'aujourd'hui en Europe. Le secteur des services reste le moteur de l'élan européen, même si des signes d'amélioration de la chaîne d'approvisionnement pourraient entraîner une stabilisation dans le secteur manufacturier. Parmi les indicateurs du jour, l'indice Markit PMI préliminaire des services de la zone euro a été de 55,9 contre 55,5 de consensus FactSet, tandis que l'indice manufacturier de la zone a baissé à 44,6 contre 46 de consensus. Ainsi, l'indice composite européen se situe à 53,3 contre 54 de consensus. En Allemagne, l'indice des services a été de 57,8 et l'indice manufacturier de 42,9. En France, l'indicateur des services s'est affiché à 52,8 et l'indice manufacturier à 46,1.

Dans l'actualité économique à Wall Street ce jour, l'indice PMI composite préliminaire du mois de mai sera communiqué à 15h45 (consensus 51,7, avec un indice des services attendu à 52,6 et un indice manufacturier anticipé à 50). Les ventes de logements neufs du mois d'avril seront connues à 16 heures (consensus 660.000). L'indice manufacturier de la Fed de Richmond pour le mois de mai sera annoncé à la même heure (consensus -9).

Notons aussi que le PMI manufacturier japonais a renoué avec la croissance pour la première fois en sept mois en mai (50,8 contre 49 de consensus et 49,5 un mois avant), tandis que le secteur des services s'est développé au rythme le plus rapide jamais enregistré. L'industrie manufacturière australienne est quant à elle bloquée en contraction. La confiance des consommateurs sud-coréens a atteint son plus haut niveau en un an dans un contexte de baisse des anticipations d'inflation...

Biden et le président de la Chambre McCarthy se sont rencontrés lundi soir pour discuter du plafond de la dette. McCarthy a décrit les discussions comme productives et meilleures que les réunions précédentes. Le gros point de friction a été la taille des plafonds de dépenses proposés et la question de savoir quels domaines de dépenses peuvent être exemptés. Alors que Biden a de nouveau appelé à la suppression des échappatoires fiscales pour les riches, McCarthy a réitéré les lignes rouges du GOP selon lesquelles il n'y aurait pas de réduction des dépenses de défense ni de mesures d'augmentation des revenus. Les législateurs disent que les négociateurs doivent parvenir à un accord cette semaine afin que le Congrès ait suffisamment de temps pour débattre et adopter une législation avant la 'date X' du plafond de la dette. McCarthy a juré qu'il ne dérogerait pas à la règle qui accorde à la Chambre 72 heures pour examiner la législation. Pourtant, les marchés restent relativement optimistes quant à la probabilité qu'un accord soit conclu et certains stratèges estiment que la date X réelle est plus éloignée en juin.

Du côté de la Fed, James Bullard de l'antenne de St. Louis (non-votant) a de nouveau offert une posture belliciste, affirmant qu'il envisageait deux autres hausses de taux cette année, et que l'idée que les taux resteraient juste au-dessus de 5% était basée sur une baisse rapide de l'inflation et une croissance du PIB stable, bien que ces éléments ne se soient pas matérialisés. Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari (votant), plus mesuré, a déclaré ce week-end qu'il était ouvert à l'idée que la Fed puisse avancer plus lentement à partir d'ici, suggérant une ouverture à une pause en juin. Cependant, Kashkari a également repoussé l'idée que le cycle de hausse des taux de la Fed serait terminé, affirmant qu'une pause est différente de dire que la Fed a terminé. Enfin, Mary Daly de la Fed de San Francisco (non-votante) a réitéré la dépendance aux données...

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Lowe's, AutoZone, Dick's Sporting Goods, BJ's Wholesale, Vipshop et Williams-Sonoma, publient avant bourse ce mardi leurs derniers résultats financiers trimestriels. Intuit, Palo Alto Networks, Agilent, VF Corp, Urban Outfitters et Toll Brothers, annoncent après bourse.