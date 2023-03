Wall Street incertain, avant une série de 'stats'

La cote américaine demeure très hésitante avant bourse ce jeudi ...

(Boursier.com) — La cote américaine demeure très hésitante avant bourse ce jeudi, le S&P 500 reculant de 0,1% et le Dow Jones de 0,3%, contre une hausse de 0,2% sur le Nasdaq. Les opérateurs demeurent fébriles, malgré les meilleures nouvelles provenant du Credit Suisse, secouru par la Banque nationale suisse. Sur le Nymex, le baril de brut WTI prend 0,9% à 68,2$. L'once d'or cède 0,3% à 1.926$. L'indice dollar fléchit de 0,2% face à un panier de devises.

L'actualité économique et financière est fournie outre-Atlantique ce jeudi. Les investisseurs suivront à 13h30 les mises en chantier de logements et permis de construire du mois de février (consensus 1,31 million pour les mises en chantier et 1,34 million pour les permis selon FactSet). Les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 11 mars seront révélées à la même heure (consensus 206.500), comme l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour le mois de mars (consensus -15,1), ainsi que les prix à l'import et à l'export de février (consensus -0,2% pour les prix à l'import).

Le marché a connu plusieurs jours très volatils d'affilée, balloté au gré de l'actualité ou des rumeurs sur les banques. Le sentiment paraît relativement meilleur ce jour grâce à la réception par le Credit Suisse d'une ligne de liquidité de la Banque nationale suisse, apportant une certaine stabilité aux préoccupations bancaires européennes. Les problèmes bancaires mondiaux mettent également l'accent sur les actions des banques centrales avec la BCE ce jour et la Fed la semaine prochaine. Les anticipations concernant la trajectoire des taux de la Fed ont été très volatiles ces derniers jours, car la situation bancaire a potentiellement modifié la fonction de réaction de la Fed maintenant qu'elle doit équilibrer les préoccupations en matière de stabilité financière avec une inflation toujours élevée...

Parmi les gros titres du jour, la Maison Blanche menace d'interdire TikTok à moins que le propriétaire ByteDance ne vende l'application. First Republic Bank, banque régionale US fragilisée par les chutes de SVB et Signature Bank, envisagerait des options, y compris une vente potentielle. Le gouvernement américain travaille toujours à trouver un acheteur SVB, des rapports indiquant qu'il ne vendrait qu'à une autre banque. Un certain nombre d'articles de presse ont signalé des craintes croissantes de récession, tandis que Goldman Sachs a déclaré qu'il voyait désormais 35% de probabilité d'une récession. GS a aussi réduit ses prévisions de croissance du PIB américain compte tenu des normes de prêt bancaires plus strictes... Le Financial Times a lui indiqué que la CFTC évaluait le risque des options ODTE, ces fameuses options expirant dans la journée dont les volumes de transactions ont flambé ces derniers mois et qui pourraient à en croire certains experts accentuer l'instabilité financière.

Ailleurs dans le monde ce jeudi, la production industrielle japonaise finale de janvier a chuté de 5,3% en comparaison du mois antérieur, contre -4,6% de consensus... En Europe, les opérateurs attendent prudemment le communiqué monétaire de la BCE et la conférence de presse de Christine Lagarde. Les marchés évaluent désormais la probabilité d'un relèvement de 50 points de base des taux de la Banque centrale européenne à 50% environ, ce qui correspondrait à l'engagement de février de la banque avant que la crise bancaire n'éclate. Cette 'proba' est remontée après l'intervention de la BNS sur le dossier Credit Suisse. Le communiqué de la BCE est attendu à 14h15.

Concernant la Fed cette fois, qui se réunit les 21 et 22 mars, l'outil FedWatch montre ce matin une probabilité de 66% d'une hausse des taux de 25 points de base portant le taux des fed funds entre 4,75 et 5%, et une probabilité de 34% environ d'un statu quo. Les mesures demeurent très volatiles, mais ce même outil privilégie ensuite, pour le 3 mai, une fourchette de 4,75-5% ('proba' 46%), devant l'hypothèse 5-5,25% (probabilité 41%). Les attentes redescendent dès le 14 juin, avec des hypothèses à 4,5-4,75% (43% de 'proba') et 4,75-5% (probabilité 44%), ce qui signale donc un possible assouplissement.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street ce jour, au lendemain des résultats d'Adobe, Dollar General, Jabil ou Williams-Sonoma publient avant bourse leurs derniers comptes. FedEx annonce après la clôture.