Wall Street incertain, avant une nouvelle série de 'stats'

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche plutôt hésitant avant bourse ce jeudi, le S&P 500 et le Dow Jones étant attendus stables, contre un gain de 0,1% sur le Nasdaq. Hier soir, la cote américaine était parvenue finalement à clôturer en hausse au terme d'une séance très volatile, après des chiffres solides de la consommation US diversement interprétés.

L'actualité économique est encore fournie ce jour aux États-Unis. Les mises en chantier de logements et permis de construire du mois de janvier seront communiqués à 14h30 (consensus factSet au rythme de 1,358 million pour les mises en chantier, 1,35 million pour les permis). Les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 11 février seront connues à la même heure (consensus 200.000). L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour le mois de février sera publié lui aussi à 14h30 (consensus -7,4).

Enfin et surtout, l'indice américain des prix à la production du mois de janvier sera annoncé à 14h30. Il est attendu selon FactSet en hausse de 0,4% en comparaison du mois antérieur et de 5,4% sur un an. Hors alimentaire et énergie, il pourrait progresser de 0,3% par rapport au mois précédent et de 4,9% sur un an selon FactSet.

Plusieurs responsables de la Fed interviennent par ailleurs ce jour, avec Loretta Mester, James Bullard et Lisa Cook. Le 'fedspeak' sera encore animé demain vendredi, avec Thomas Barkin et Michelle Bowman.