Wall Street incertain, avant les trimestriels

(Boursier.com) — Le S&P 500 cède 0,1% et le Nasdaq perd 0,2% en pré-séance ce vendredi, tandis que le Dow Jones demeure stable. La prudence domine, au lendemain d'une séance de hausse consécutive à des chiffres "en ligne" avec les attentes de l'inflation US pour le mois de décembre. Les opérateurs, confortés dans l'idée d'une baisse progressive de l'inflation et donc d'un durcissement monétaire moins vigoureux de la Fed, attendent désormais les publications trimestrielles des grandes entreprises.

La saison des résultats du quatrième trimestre commence en effet assez sérieusement ce vendredi à Wall Street, avec la publication des comptes de nombreuses grandes banques, ainsi que d'autres firmes. UnitedHealth, JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, Bank of New York Mellon, Delta Air Lines ou Wipro, publient notamment avant bourse. Les prévisions sont timorées. Les entreprises du S&P 500 pourraient enregistrer la première baisse de leurs bénéfices depuis le troisième trimestre 2020, avec un recul estimé à plus de 4% au quatrième trimestre. Les analystes ont amplement réduit leurs prévisions ces derniers mois, mais certains stratèges estiment encore que ces chiffres n'ont pas suffisamment été révisés.

Dans l'actualité économique à Wall Street ce jour, les prix à l'import et à l'export du mois de décembre seront connus à 14h30 (consensus FactSet -0,8% pour les prix à l'import en comparaison du mois antérieur). L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains pour le mois de janvier 2023, mesuré par l'Université du Michigan, sera communiqué à 16 heures (consensus FactSet 60,3). Enfin, Patrick Harker de la Fed s'exprimera dans la journée.