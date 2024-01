Wall Street incertain avant le rapport sur l'emploi

Wall Street hésite avant bourse ce vendredi, en léger repli selon les premières indications de pré-séance, confirmant un début d'année difficile...

(Boursier.com) — Wall Street hésite avant bourse ce vendredi, en léger repli selon les premières indications de pré-séance, confirmant un début d'année difficile. Le S&P 500 cède 0,1%. Le Dow Jones et le Nasdaq affichent des reculs comparables... Après avoir dopé l'année 2023, les titres des 'Magnificent Seven' pèsent cette semaine sur la place américaine, avec en particulier un retour d'Apple au plus bas de huit semaines suite à deux dégradations de brokers... Les derniers chiffres de l'emploi privé américain, solides, annoncés hier, ont aussi été diversement appréciés, alors que les opérateurs se concentreront ce vendredi sur le rapport gouvernemental concernant la situation de l'emploi.

Le dernier rapport d'ADP sur l'emploi privé américain fait ressortir 164.000 créations de postes pour le mois de décembre, contre un consensus FactSet de 125.000 et une lecture révisée de 101.000 pour le mois antérieur. "Nous revenons à un marché du travail très aligné sur le niveau d'embauche d'avant la pandémie. Même si les salaires n'ont pas été à l'origine de la récente poussée d'inflation, maintenant que la croissance des salaires a reculé, tout risque d'une spirale salaires-prix a pratiquement disparu", juge Nela Richardson, cheffe économiste d'ADP. Les créations d'emplois ont augmenté pour le quatrième mois consécutif, grâce à une forte progression des embauches dans les secteurs des loisirs et de l'hôtellerie. La construction a tenu bon malgré les taux d'intérêt élevés, mais l'industrie manufacturière a continué à connaître des difficultés, enregistrant un nouveau mois de pertes. Les petites entreprises de 1 à 49 salariés ont créé 74.000 emplois en décembre, alors que les entreprises de 50 à 249 employés ont créé 58.000 postes. Les entreprises de 500 personnes et plus ou généré 40.000 emplois.

L'étude Challenger, Gray & Christmas du mois de décembre a quant à elle fait ressortir des annonces de licenciements frappant 34.817 emplois, contre 44.510 un mois plus tôt.

Les inscriptions au chômage ont reculé davantage que prévu la semaine passée aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail a annoncé pour la semaine close au 30 décembre des inscriptions au chômage au nombre de 202.000, en repli de 18.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 216.000.

L'indice Markit PMI composite américain final du mois de décembre s'est affiché à 50,9, contre 51 de consensus FactSet. L'indice des services est ressorti à 51,4, contre 51,3 de consensus. Ces indicateurs signalent une légère expansion de l'activité au mois de décembre.

Les opérateurs suivront ce vendredi les commandes industrielles américaines (16h, consensus +1,8%), l'ISM des services (16h, consensus 52,6), et surtout le rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi pour le mois de décembre (14h30, consensus 3,8% de chômage, 160.000 créations de postes non-agricoles - dont 130.000 dans le privé -, +0,3% pour le salaire horaire moyen en comparaison du mois antérieur).

Ailleurs dans le monde ce matin, l'indice PMI des services japonais de décembre s'est affiché en territoire d'expansion à 51,5. Les ventes allemandes de détail ont en revanche corrigé bien plus que prévu (-2% hors ajustements et en glissement annuel pour le mois de novembre, -2,5% d'un mois sur l'autre et après ajustements). Les chiffres préliminaires des prix à la production et à la consommation dans la zone euro seront à suivre dans une heure.