Wall Street incertain après le rebond

(Boursier.com) — Wall Street, qui s'était offert hier un joli sursaut technique (+0,8% sur le DJIA et +2,1% sur le Nasdaq), hésite grandement avant bourse ce mercredi. Le S&P 500 est attendu stable, alors que le Dow Jones perd 0,2% et que le Nasdaq avance de 0,1%. La tendance est donc à la prudence, assez logiquement, puisque l'inflation reste élevée et que la crise bancaire ne semble pas encore réglée. Sur le Nymex, le baril de brut WTI prend 1,2% à 72,2$. L'once d'or cède 1% à 1.892$. L'indice dollar gagne 0,1% face à un panier de devises.

Les efforts pour trouver un acquéreur pour les restes de la SVB et de la banque Signature se poursuivent. Le Financial Times et Bloomberg ont signalé que de grandes entreprises de capital-investissement examinaient le portefeuille de prêts de 74 milliards de dollars de SVB. Bloomberg a noté que les régulateurs américains recherchaient l'intérêt d'acheteurs potentiels pour Signature Bank. Bloomberg a souligné également comment Bank of America avait récupéré plus de 15 milliards de dollars de nouveaux dépôts au milieu de la tourmente. D'autres grandes banques ont également engrangé des milliards de nouveaux dépôts. Washington intensifie son examen de la situation, NBC News expliquant que les démocrates dévoileront jeudi un projet de loi abrogeant une partie de la loi de 2018 qui a relevé le seuil d'actif pour les exigences de capital renforcées sur les banques de taille moyenne de 50 milliards de dollars à 250 milliards de dollars. Le New York Times a rapporté que le ministère de la Justice avait ouvert de son côté une enquête sur SVB. Un membre senior du 'GOP' du comité des services financiers de la Chambre des représentants a rompu quant à lui avec ses collègues en appelant le gouvernement à garantir temporairement tous les dépôts dans le but de renforcer la confiance...

La Fed envisage désormais des règles plus strictes pour les banques de taille moyenne, indique l'agence Bloomberg. Des personnes proches du dossier ont précisé ainsi qu'à la suite de la disparition de Silvergate Capital, SVB Financial Group et Signature Bank, la Fed examinait des exigences plus strictes en matière de capitaux et de liquidités et des mesures pour renforcer les tests de résistance annuels, avec des plans potentiels pour voir des entreprises avec 100 à 250 milliards d'actifs confrontées à des règles plus dures.

Les attentes concernant la trajectoire des taux d'intérêt se sont fortement aplaties au beau milieu des retombées de l'affaire SVB, bien qu'elles soient très volatiles depuis lundi. Les marchés évaluent désormais environ 86% de chances d'une hausse des taux de 25 pb lors de la réunion du FOMC de mars (22 mars), ainsi qu'une probabilité de 68% d'une hausse des taux vers un pic de 5 à 5,25% en mai (données FedWatch). Le taux médian actuel des fonds fédéraux est quant à lui nettement retombé, sous les 5%. Des baisses de taux sont également envisagées à partir de juin, les marchés s'attendant à deux à trois baisses de 25 points de base d'ici la fin de l'année à 4,25-4,5% ou 4,5-4,75%. Les opinions des économistes de Wall Street sur la trajectoire des taux de la Fed ont également été assez larges. Les économistes de Goldman Sachs ont déclaré qu'ils ne voyaient plus de hausse de 25 points de base en mars, avec une incertitude considérable au-delà de ce mois. Les analystes de Bank of America ont maintenu leur prévision de hausse des taux de 25 pb pour mars et celle d'un taux maximal de 5,25 à 5,5%, affirmant que si les mesures de la Fed pour limiter le stress bancaire réussissaient, cela lui permettrait de continuer à resserrer sa politique jusqu'à un niveau suffisamment restrictif. Nomura affiche l'une des perspectives les plus accommodantes, déclarant s'attendre à une baisse des taux de 25 points de base ce mois-ci, ainsi qu'à un arrêt de la réduction du bilan de la Fed !

Sur le front économique aux USA ce jour, beaucoup de statistiques sont attendues, avec en particulier à 13h30 l'indice des prix à la production de février (consensus +0,3% d'un mois sur l'autre et +5,4% sur un an ; +0,4% et +5,2% hors alimentation et énergie). L'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York pour le mois de mars sera communiqué à la même heure (consensus -7,7), en même temps que les ventes de détail du mois de février (consensus -0,1%, +0,1% hors automobile et -0,1% hors automobile et essence). Les stocks des entreprises américaines et l'indice du marché immobilier sont attendus à 15 heures, en même temps que l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta. Le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains du Département à l'Energie pour la semaine close le 10 mars sera dévoilé à 15h30.