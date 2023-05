Wall Street : HP, Salesforce ou Broadcom attendus

Wall Street est donc fermé ce lundi pour le 'Memorial Day' américain, mais la semaine sera active du point de vue des publications financières...

(Boursier.com) — Wall Street est donc fermé ce lundi pour le 'Memorial Day' américain, mais la semaine sera active du point de vue des publications financières trimestrielles. HP Inc, Hewlett Packard Enterprise et Box annoncent leurs comptes après bourse demain soir. Salesforce, CrowdStrike, Veeva Systems, NetApp, Okta, PVH et Chewy publient mercredi soir, après bourse, en même temps que Nordstrom, Victoria's Secret, ou que l'une des stars boursières actuelles de l'intelligence artificielle, C3.ai - dont l'atout principal est peut-être le ticker, à savoir AI.

Jeudi, Broadcom, Dell Technologies, Lululemon, The Cooper Companies et Zscaler dévoileront leurs chiffres après bourse. Dollar General, Hormel Foods, Bilibili et Macy's publieront avant l'ouverture.