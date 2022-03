Wall Street : heure d'été, Fed et statistiques

Wall Street est attendu en hausse pour l'heure avant bourse ce lundi, le DJIA prenant 0,7% et le S&P 500 0,6%...

(Boursier.com) — Wall Street est attendu en hausse pour l'heure avant bourse ce lundi, le DJIA prenant 0,7% et le S&P 500 0,6%. Le baril de brut WTI retombe de plus de 4% sur le Nymex à 104,8$. L'once d'or cède 0,9% à 1.967$. L'indice dollar recule de 0,3% face à un panier de devises de référence. Le bitcoin évolue dans la zone des 39.000$.

L'incertitude demeure concernant la situation géopolitique, les espoirs relatifs aux négociations russo-ukrainiennes persistant, mais les nouvelles restant par ailleurs préoccupantes. Alors que les combats se poursuivent, les opérateurs n'abandonnent toutefois pas complètement l'idée d'une possible solution diplomatique. Les banques centrales, et en particulier la Fed, feront aussi l'actualité cette semaine. Enfin, la résurgence du Covid-19 en Chine préoccupe.

Il n'y aura pas de statistique économique notable outre-Atlantique ce lundi. Demain mardi, les investisseurs suivront notamment l'indice des prix à la production pour le mois de février (consensus +1% en comparaison du mois antérieur et +10% en glissement annuel ; +0,6% hors alimentaire et énergie soit +8,3% en comparaison de l'an dernier). L'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York pour le mois de mars sera révélé également demain (consensus 8).

La Fed tient demain et mercredi sa réunion monétaire. Le communiqué de la banque centrale américaine et la conférence de presse de Jerome Powell sont attendus mercredi soir. La tâche de la Fed est considérablement compliquée par l'invasion de l'Ukraine et la flambée supplémentaire des prix. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une hausse des taux d'un quart de point sur les fonds fédéraux, entre 0,25 et 0,5%, le 16 mars, est de 97,8%, contre 2,2% pour la probabilité d'un statu quo. Il s'agirait de la première hausse dans le cadre du cycle de relèvement des taux attendu de la part de la Fed. La probabilité d'une nouvelle hausse le 4 mai est de près de 99% (53,7% pour un relèvement d'un quart de point et 45,1% pour une hausse d'un demi-point).

Mercredi également, les opérateurs suivront les ventes US de détail pour le mois de février (consensus +0,4%, ou +0,9% hors automobile ; +0,6% hors automobile et essence), les prix à l'import et à l'export, les stocks des entreprises, l'indice du marché immobilier américain, l'indicateur des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta, ainsi que le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques.

Notons enfin que le passage à l'heure d'été a déjà eu lieu aux États-Unis, dans la nuit de samedi à dimanche, alors que le passage à l'heure d'été en France se déroulera le dimanche 27 mars. Ainsi, l'ouverture de Wall Street intervient à 14h30 ce jour et la clôture à 21 heures.

Dans l'actualité sanitaire, la Chine continentale a recensé hier 1.337 nouveaux cas de Covid-19, selon la Commission nationale de santé, portant à 9.000 le nombre de nouveaux cas depuis le début de l'année, déjà plus que les 8.378 cas de 2021 selon Reuters. La semaine dernière, des nouveaux cas ont été signalés à Pékin et Shanghai, ainsi que dans les provinces côtières du Guangdong, du Jiangsu, du Shandong et du Zhejiang. Les chiffres sont certes faibles en comparaison d'autres pays, mais les mesures prises pour enrayer la propagation sont drastiques. A titre d'exemple, Foxconn, le sous-traitant d'Apple, a ainsi suspendu ses activités dans la ville de Shenzhen en raison des mesures restrictives.