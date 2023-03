Wall Street hésite, avant les chiffres des services et une brochette de speakers de la Fed

Wall Street s'affiche sans réelle direction avant bourse ce vendredi...

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche sans réelle direction avant bourse ce vendredi, au lendemain d'une séance de léger rebond. Le S&P 500, le Dow Jones et le Nasdaq sont quasiment inchangés pour l'heure, selon la première tendance indicative de pré-séance, avec des gains marginaux de 0,1%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI fléchit de 0,3% à 77,9$. L'once d'or avance de 0,6% à 1.851$. L'indice dollar cède 0,2% face à un panier de devises de référence.

Dans l'actualité économique américaine ce vendredi, l'indice PMI composite final du mois de février sera connu à 15h45 (consensus 50,2 selon FactSet, avec un indice des services attendu à 50,5). L'ISM américain des services pour le mois de février sera communiqué à 16 heures (consensus 54,5).

La journée sera aussi marquée par plusieurs interventions de responsables de la Fed, à savoir Lorrie Logan, Michelle Bowman, Thomas Barkin et Raphael Bostic.

Hier soir, les marchés s'étaient retournés en hausse à Wall Street suite aux commentaires du président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic (membre non-votant), ce dernier ayant déclaré qu'il était favorable à une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion de mars, bien qu'il soit prêt à réviser son taux terminal à la hausse par rapport à ses perspectives actuelles de 5 à 5,25%. Bostic a aussi et surtout indiqué la possibilité d'une pause dans le durcissement monétaire cet été. Selon lui, les risques sont maintenant à peu près équilibrés, même si la Fed pourrait devoir en faire plus compte tenu de l'inflation toujours élevée et de la vigueur du marché de l'emploi.

Plus tard hier soir, le gouverneur de la Fed Christopher Waller, a déclaré que la Fed pourrait devoir pousser les taux au-delà de la vue générale de décembre de 5,1 à 5,4% si le marché du travail et les données économiques prolongeaient l'élan de janvier. Waller a également répété que l'action de la Fed devait dépendre des données nouvelles, mais a aussi déclaré qu'il pourrait soutenir un taux de pointe dans cette fourchette de décembre si les données de création d'emplois entrantes s'adoucissaient et que l'IPC (prix à la consommation) reculait par rapport au niveau de janvier.

Les économistes de Wall Street continuent quant à eux d'afficher des prévisions bellicistes, Bank of America envisageant des taux de la Fed grimpant potentiellement à 6% compte tenu de la forte demande des consommateurs américains et des tensions sur le marché du travail.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la Fed devrait relever ses taux d'un quart de point le 22 mars, entre 4,75 et 5% (probabilité de 74%), puis procéder sans doute à une nouveau geste d'un quart de point le 3 mai (probabilité de 69% d'une fourchette allant de 5 à 5,25%). Pour le 14 juin, FedWatch attribue une probabilité de 57% à la fourchette 5,25-5,5%. Concernant la réunion des 12 et 13 décembre, la probabilité la plus forte est celle d'une fourchette de 5,25-5,5% (37%).

Ailleurs dans le monde, les chiffres venus d'Asie surprennent positivement ce matin. Le taux de chômage japonais de janvier est inférieur aux attentes à 2,4%, alors que l'indice PMI local des services s'établit à 54 en février contre 53,6 de consensus. L'indice Markit / Caixin chinois des services pour le mois de février a atteint un niveau de 55, contre 54,3 de consensus.

En Europe, l'excédent commercial allemand de janvier atteint 16,7 milliards d'euros, contre 9,2 milliards de consensus, avec des exportations en croissance de 2,1%. La production industrielle française de janvier a décliné plus que prévu, en baisse de 1,9% en comparaison du mois antérieur.

Les indices PMI européens ont aussi été publiés ce matin. l'indice Markit PMI espagnol des services du mois de février s'est établi à 56,7, nettement supérieur aux attentes, alors que l'indice italien ressort à 51,6, inférieur au consensus. L'indice français final des services se monte à 53,1 contre 52,8 de consensus. L'indice allemand final des services, à 50,9, rate de peu les attentes. L'indice final européen ressort ainsi à 52,7 contre 53 de consensus, alors que l'indicateur britannique s'affiche lui très proche des attentes à 53,5.

Enfin, l'indice européen des prix à la production du mois de janvier recule de 2,8% en comparaison du mois antérieur, une baisse plus conséquente que prévu, ce qui ramène sa progression à 15% en glissement annuel dans la zone euro contre 24,5% un mois avant.