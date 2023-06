Wall Street hésite, après le 'rally' du Nasdaq

La tendance s'affiche incertaine pour l'heure avant bourse ce lundi, le S&P 500 se stabilisant et le Dow Jones grappillant 0,1%, contre une baisse de...

(Boursier.com) — La tendance s'affiche incertaine pour l'heure avant bourse ce lundi, le S&P 500 se stabilisant et le Dow Jones grappillant 0,1%, contre une baisse de 0,2% sur le Nasdaq. La prudence domine, après un joli rebond de l'indice composite mené par les 'mégacaps' technologiques, et en attendant la conférence WWDC d'Apple. Sur le Nymex, le baril de brut WTI gagne 2,7% à 73,7$. L'once d'or abandonne 0,6% à 1.958$. L'indice dollar avance de 0,2% face à un panier de devises de référence.

Dans l'actualité économique à Wall Street ce lundi, les opérateurs pourront suivre à 15h45 l'indice PMI composite final du mois de mai (consensus 54,5, avec un indice des services attendu à 55,1), puis à 16 heures l'ISM des services du même mois (consensus 52) et les commandes industrielles d'avril (consensus +0,8% en comparaison du mois antérieur). Notons par ailleurs que la 'quiet period' de la Fed a débuté, à l'approche de la réunion monétaire des 13 et 14 juin, ce qui signifie la suspension des interventions de responsables régionaux de la Fed. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un statu quo monétaire le 14 juin, dans une fourchette de 5 à 5,25$, se situe à plus de 80%.

Les titres pétroliers et énergétiques devraient bien se comporter à Wall Street, après que l'Arabie saoudite a annoncé une réduction unilatérale de la production de brut de 1 million de bpj en juillet et annoncé une prolongation si nécessaire. D'autres pays de l'OPEP+ ont choisi de laisser leur production inchangée. Les marchés ne sont toujours pas convaincus que la dernière réduction de la production déclenchera un rebond significatif des prix du brut étant donné les inquiétudes plus larges sur la demande d'énergie du fait du ralentissement de l'économie mondiale et d'une dynamique potentiellement moins forte qu'attendu de la réouverture de la Chine.

Les régulateurs chinois travaillent quant à eux sur une nouvelle série de mesures de soutien au marché immobilier. L'indice PMI Markit/Caixin chinois du mois de mai a plutôt agréablement surpris, à 57,1 contre 55,5 de consensus FactSet. L'activité des services au Japon a également augmenté à un rythme particulièrement robuste en mai, avec un indicateur de 55,9 contre 55 de consensus.

L'indicateur britannique PMI CIPS des services a été de 55,2 en mai, alors que l'indice composite s'est établi à 54. Enfin, les PMI finaux des services en zone euro au mois de mai ont été solides dans l'ensemble (56,7 en Espagne, 54 en Italie, 52,5 en France, 57,2 en Allemagne et 55,1 sur la zone euro soit 52,8 pour l'indice composite).

Le rapport sur l'emploi aux États-Unis de vendredi a eu peu d'impact sur les anticipations de taux de la Fed. Il ressortait en effet plutôt déconcertant, avec des créations de postes non-agricoles très fortes à 339.000, mais dans le même temps une remontée du taux de chômage à 3,7%. Les marchés anticipent donc toujours une pause de la Fed en juin. La banque centrale américaine pourrait encore rehausser ses taux à une date ultérieure... Une certaine attention se porte en outre sur les banques américaines, au beau milieu des rapports de médias selon lesquels les régulateurs pourraient proposer des changements ce mois-ci pour augmenter les exigences de capital de 20% en moyenne pour les grands établissements.