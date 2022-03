Wall Street hésite, alors que le pétrole retombe

La cote américaine se montre hésitante avant bourse ce jeudi...

(Boursier.com) — La cote américaine se montre hésitante avant bourse ce jeudi. Le S&P 500 progresse marginalement de 0,1%, tandis que le Dow Jones s'affiche stable et que le Nasdaq grappille 0,4%. Le baril de brut WTI retombe de 5% à 102$ environ, alors que l'once d'or se tasse de 0,2%. L'indice dollar avance de 0,2% face à un panier de devises. Le Bitcoin se maintient sur les 47.000$.

L'administration Biden pourrait libérer jusqu'à 180 millions de barils de sa réserve stratégique de pétrole sur une période de plusieurs mois, alors que la Maison blanche entend faire reculer les prix du carburant. Il s'agirait de la troisième action de ce type des USA ces six derniers mois, et de la plus importante en près de 50 ans d'histoire du SPR, selon Reuters. Biden prononcera ce jeudi un discours sur les mesures prises par son administration, a indiqué la Maison blanche.

La réunion de l'OPEP+ ce jour ne devrait quant à elle pas révéler de grande surprise, un maintien de la politique étant attendu.

Sur le front géopolitique, les derniers commentaires du Kremlin n'ont pas atténué le scepticisme quant à la récente promesse de la Russie de réduire l'activité militaire. Le porte-parole du Kremlin a déclaré hier qu'il n'y avait pas eu de percée dans les pourparlers avec l'Ukraine et qu'il y avait une longue période de travail à venir, bien que le fait que Kiev ait présenté ses demandes par écrit soit positif. Suite aux pourparlers de cessez-le-feu à Istanbul mardi, Moscou s'était engagé à "réduire considérablement" l'activité militaire près de Kiev. Cependant, l'engagement s'est heurté au scepticisme des responsables occidentaux, qui ont noté que la Russie prévoyait déjà de reconcentrer ses forces à l'est. Bloomberg a cité des sources proches du Kremlin qui ont déclaré que les objectifs de la Russie étaient maintenant de prendre les régions de Lougansk et de Donetsk et d'établir un corridor terrestre de la Crimée à la frontière russe. La stratégie exigerait que l'Ukraine accepte la perte permanente d'environ 20% de son territoire et autorise la présence militaire russe dans certaines zones, des exigences qui pourraient s'avérer désagréables pour les dirigeants ukrainiens. Des sources du Kremlin ont également déclaré que le règlement ne pourrait intervenir qu'une fois la situation militaire clarifiée conformément aux objectifs de la Russie.

Esther George, patronne de la Fed de Kansas City, et Thomas Barkin, dirigeant de la Fed de Richmond, ont indiqué qu'ils soutenaient un mouvement de 50 points de base sur le taux des 'fed funds' en mai. Il s'agit globalement des attentes de marché pour la réunion du FOMC du 4 mai (FedWatch place actuellement la cote à 64,4% contre 35,6% pour une hausse d'un quart de point). George a déclaré à l'Economic Club de New York qu'elle soutenait un mouvement "expéditif" (terme utilisé récemment par le président de la Fed, Jerome Powell) vers une posture politique neutre. Elle a ajouté qu'à ce stade, la Fed pouvait évaluer jusqu'où elle pourrait devoir aller. Barkin, non-votant, a déclaré à Bloomberg qu'il était ouvert à une hausse de 50 points de base en mai compte tenu du contexte inflationniste actuel, et que la Fed pourrait devoir relever les taux au-dessus du niveau de neutralité afin de faire baisser l'inflation.

Dans l'actualité économique à Wall Street ce jeudi, la dernière étude Challenger concernant les annonces de licenciements sera communiquée à 13h30, juste avant l'annonce des inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 26 mars (consensus 195.000). Le rapport mensuel gouvernemental sur la situation de l'emploi pour le mois de mars sera dévoilé demain...

Les revenus et dépenses des ménages américains pour le mois de février seront révélés à 14h30 (consensus +0,5% pour les revenus et +0,7% pour les dépenses selon FactSet ; +0,4% pour l'indice ajusté des prix 'core PCE').

L'indice PMI de Chicago du mois de mars sera annoncé quant à lui à 15h45 (consensus 57).

John Williams de la Fed interviendra à son tour ce jeudi...

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Walgreens Boots Alliance et BlackBerry annoncent aujourd'hui leurs derniers comptes trimestriels.