Wall Street : hésitations avant les résultats bancaires

Wall Street s'affiche en ordre dispersé pour l'heure avant bourse ce vendredi, le S&P 500 restant inchangé et le Dow Jones gagnant 0,1%, contre un...

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche en ordre dispersé pour l'heure avant bourse ce vendredi, le S&P 500 restant inchangé et le Dow Jones gagnant 0,1%, contre un repli de 0,2% sur le Nasdaq. L'actualité du jour sur la place américaine sera surtout marquée par les résultats trimestriels de plusieurs grandes banques. Hier soir, la place US s'est retournée finalement en baisse au terme d'une séance volatile, après des chiffres légèrement supérieurs aux attentes de l'inflation des prix à la consommation et des inscriptions au chômage toujours à bas niveau.

Sur le front économique ce vendredi, les opérateurs suivront à 14h30 les prix à l'import et à l'export du mois de septembre 2023 (consensus FactSet +0,5% sur les prix à l'export), puis à 16 heures l'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour le mois d'octobre (consensus 67,5). Patrick Harker, patron de la Fed de Philadelphie, interviendra dans l'après-midi.

Ailleurs dans le monde ce matin, la balance commerciale chinoise de septembre est ressortie excédentaire de 77,7 milliards de dollars contre 69,5 milliards de consensus. Les indices des prix à la consommation et à la production en Chine pour le mois de septembre ont agréablement surpris. Les prix à la consommation sont ressortis stables contre un consensus de +0,2%. Les prix à la production ont baissé de 2,5% contre -2,3% de consensus. Le PIB singapourien préliminaire du troisième trimestre a légèrement dépassé les attentes... Concernant l'inflation européenne, les chiffres suédois de septembre ont été plus élevés que prévu, alors que ceux de la France (en données harmonisées) ont été proches des anticipations. L'IPC espagnol n'a pas surpris non plus.

Hier, l'indice américain des prix à la consommation du mois de septembre s'est affiché en augmentation de 0,4% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de +0,3% et une hausse de 0,6% rapportée un mois avant. Sur un an, l'inflation s'affiche ainsi à 3,7%, contre 3,6% de consensus. Hors alimentation et énergie, éléments volatils, le CPI a progressé de 0,3% en comparaison du mois précédent, en ligne avec les attentes de marché, et de 4,1% sur un an.

La forte baisse des actions américaines hier dans l'après-midi a coïncidé avec une nouvelle faible adjudication de bons du Trésor US. La semaine a vu 101 milliards de dollars d'émissions du Trésor sur des échéances de 3, 10 et 30 ans, les trois adjudications s'étant terminées dans un contexte de faible demande. Hier, une adjudication de 20 milliards de dollars à 30 ans a donc connu à son tour une faible demande, ce qui a perturbé les marchés. L'affaiblissement de la demande en bons du Trésor en réponse à l'augmentation des émissions gouvernementales a été un sujet de débat récemment. Bank of America a également noté que le Trésor avait augmenté la taille des enchères de bons en prévision de déficits fédéraux plus importants en octobre et novembre.

Notons cependant que le marché s'est montré positif ces derniers jours à l'égard des discours de la Fed évoquant la manière dont le resserrement des conditions financières dans un contexte de rendements plus élevés pourrait rendre moins critique ou nécessaire une nouvelle hausse des taux de la Fed. Hier, le gouverneur Christopher Waller a expliqué à son tour de quelle manière le resserrement des conditions financières allait faire une partie du travail de la banque centrale, minimisant le besoin de relever encore les taux.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI reprend 3,3% à 85,6$. L'once d'or gagne 0,9% à 1.899$. L'indice dollar perd 0,2% face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans se détend un peu à 5,04%, contre 4,65% sur le 10 ans et 4,81% sur le 30 ans.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un statu quo monétaire le 1er novembre, à l'issue de la prochaine réunion, se situe désormais à plus de 90%. La probabilité que les taux restent inchangés jusqu'à la fin de l'année, entre 5,25 et 5,5% sur les 'fed funds', est de 67% d'après ce même baromètre.

UnitedHealth, JP Morgan, BlackRock, Citigroup, Wells Fargo, PNC Financial et Progressive Corporation, publieront leurs comptes ce vendredi, marquant plus clairement le début de la saison des trimestriels avec comme d'ordinaire de grandes valeurs financières.