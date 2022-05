Wall Street hésitant, après une pause de trois jours

Wall Street est attendu assez stable avant bourse ce mardi, après trois jours de pause pour cause de Memorial Day...

(Boursier.com) — Wall Street est attendu assez stable avant bourse ce mardi, après trois jours de pause pour cause de Memorial Day. Le S&P 500 et le Dow Jones évoluent peu, tandis que le Nasdaq prend 0,4%. Le baril de brut WTI avance de 1,5% à près de 119$ sur le Nymex. L'once d'or recule de 0,1% à 1.854$. L'indice dollar gagne 0,4% face à un panier de devises de référence. Le bitcoin se redresse pour sa part en direction des 32.000$.

Sur le front économique, l'indice S&P Case-Shiller pour le mois de mars 2022, qui mesure les prix des maisons, sera communiqué à 15 heures (consensus Bloomberg +2,2% en comparaison du mois antérieur pour l'indice 20-City ajusté, +1,6% pour le non-ajusté). L'indice de la Federal Housing Finance Agency (FHFA) pour le mois de mars sera dévoilé à la même heure (consensus +1,9% par rapport au mois précédent). L'indicateur PMI de Chicago du mois de mai sera annoncé à 15h45 (consensus FactSet 56,4). L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board pour le mois de mai sera publié à 16 heures (consensus FactSet 103,7). L'indice manufacturier de la Fed de Dallas pour le mois de mai sera annoncé à 16h30 (consensus 4,5).

Le gouverneur de la Fed Christopher Waller a donné lundi son soutien à des hausses de taux de 50 points de base pour plusieurs autres réunions jusqu'à ce que l'inflation revienne à l'objectif de 2% de la Fed. Waller a déclaré qu'il était prêt à porter les taux au-delà de la neutralité pour lutter contre l'inflation. Il s'attend à ce que le taux directeur soit supérieur à la neutralité d'ici la fin de l'année pour réduire la demande. Il note que les marchés s'attendent à un resserrement d'environ 250 points de base en 2022, et sa propre opinion est à peu près conforme aux attentes des marchés. Si les données suggèrent que l'inflation persiste à un niveau élevé, le responsable se dit prêt à faire plus sur les taux. Les commentaires de Waller interviennent après que certains de ses collègues, dont le dirigeant de l'antenne d'Atlanta Raphael Bostic, eurent indiqué leur ouverture à une pause dans le resserrement si l'inflation se résorbait. Les conclusions des économistes résultant des minutes du FOMC de mai ont également fait ressortir l'incertitude quant à la manière dont la Fed procéderait une fois atteinte la neutralité des taux, certains décideurs étant disposés à adopter une approche plus flexible des taux plus tard dans l'année.

Le président Biden tiendra ce mardi une rare réunion dans le bureau ovale avec le président de la Fed, Jerome Powell, leur premier tête-à-tête depuis que Biden a désigné Powell pour un deuxième mandat en novembre 2021. Selon le communiqué de la Maison Blanche, les deux hommes discuteront de l'état de l'économie américaine et mondiale. Dans une chronique du WSJ lundi soir, Biden a déclaré qu'il soutiendrait les efforts de la Fed pour faire baisser l'inflation tout en décrivant ses propres plans pour lutter contre les prix élevés. Biden a défendu ses projets de crédits d'impôt pour l'énergie propre, de mise à niveau des infrastructures, de réparation des chaînes d'approvisionnement, de lutte contre les frais exorbitants facturés par les compagnies de transport maritime, ou d'augmentation de l'accessibilité au logement, ainsi que de réduction du prix des médicaments sur ordonnance et de baisse du coût des soins aux enfants et aux personnes âgées, affirmant que ces projets contribueront tous à lutter contre l'inflation. Biden a également fait valoir que la réduction des déficits budgétaires contribuerait à atténuer les pressions sur les prix, appelant à une réforme du code des impôts pour générer plus de revenus.

Shanghai a annoncé hier lundi un assouplissement des restrictions de mobilité à partir du 1er juin. Cela comprend la liberté de circulation des résidents sauf dans les quartiers à haut risque et de quarantaine, ainsi que le redémarrage des transports en commun. Reuters et Bloomberg ont noté une réaction publique globalement positive, tout en rappelant que les annonces d'assouplissement précédentes étaient limitées. On ne sait pas si le système de gestion en "boucle fermée" - cité par les entreprises comme une contrainte clé sur les chaînes d'approvisionnement - restera en place. Pourtant, l'annonce a franchi une étape pour définir le processus de réouverture, qui était absent des déclarations précédentes, qui révélaient des plans pour rétablir une vie normale, mais étaient légers sur les détails. Les zones à faible risque abritent environ 22 millions de personnes. À Pékin, les rues étaient plus fréquentées lundi alors que davantage de résidents retournaient au travail et que les restrictions des transports publics étaient assouplies.

Dans l'actualité des entreprises cotées à Wall Street, Salesforce, HP Inc ou Victoria's Secret, annoncent aujourd'hui leurs derniers comptes.