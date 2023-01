Wall Street grimpe pour sa première séance de l'année

La tendance est positive pour l'heure avant bourse à Wall Street ce mardi...

(Boursier.com) — La tendance est positive pour l'heure avant bourse à Wall Street ce mardi, pour cette première séance de l'année, alors que la cote US était fermée hier pour le Nouvel An. Le S&P 500 est attendu en progression de 1,1%, le Dow Jones en hausse de 1% et le Nasdaq de 1,1%. Le baril de brut WTI prend 0,5% à 80,7$. L'once d'or avance de 1,1% à 1.846$. L'indice dollar s'adjuge 1,1% face à un panier de devises de référence.

Dans l'actualité économique à Wall Street ce jour, l'indice PMI manufacturier final de décembre sera communiqué à 15h45 (consensus FactSet 46,2). Les dépenses américaines de construction pour le mois de novembre seront connues à 16 heures (consensus -0,4% en comparaison du mois antérieur).

Plus tôt ce jour, les opérateurs ont pris connaissance d'un indice Markit / Caixin PMI manufacturier chinois logé à 49 en décembre, légèrement inférieur aux anticipations de marché.

Le taux de chômage allemand du mois de décembre s'est établi à 5,5% contre 5,6% de consensus.

L'indice CIPS PMI manufacturier britannique final du mois de décembre s'est établi à 45,3, contre un consensus FactSet de 44,7.

La Chine reste sous l'emprise d'infections record de Covid, mais des signes de rétablissement de mobilité sont perceptibles dans les grandes villes, sur fond d'anticipations de pic de la vague de Covid dans les semaines à venir. La vague actuelle renforce la pression à la baisse sur la croissance et limite les chaînes d'approvisionnement nationales dans un contexte de craintes que l'absentéisme des employés n'aggrave les pénuries de main-d'oeuvre. Cependant, l'économie pourrait se redresser davantage en 2023, la normalisation étant renforcée par une politique favorable à la croissance.

La directrice générale du FMI, Kristalina Ivanova Georgieva, a averti pour sa part que l'économie mondiale ferait face à une année difficile.

Le sondage annuel du Financial Times auprès des principaux économistes basés au Royaume-Uni montre l'anticipation de l'une des pires récessions et des reprises les plus faibles du G7 au cours de l'année à venir.

Concernant les valeurs à Wall Street, Tesla perd 3,6% avant bourse au lendemain de chiffres décevants de livraisons. Apple remonte de 1% en pré-séance, Alphabet de 1,5% et Microsoft de 1,3%. Amazon s'adjuge 1,6%.