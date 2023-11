Wall Street grimpe encore !

Wall Street s'affiche encore dans le vert, selon la première tendance indicative de pré-séance ce mercredi, et après un énorme rallye hier suite aux...

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche encore dans le vert, selon la première tendance indicative de pré-séance ce mercredi, et après un énorme rallye hier suite aux chiffres rassurants de l'inflation. Le S&P 500 est attendu en hausse de 0,4% et le Dow Jones en progression de 0,3%. Le Nasdaq avance de 0,5%. Hier soir, les opérateurs ont salué des chiffres américains de l'inflation meilleurs que prévu pour le mois d'octobre. Le Dow Jones bondissait ainsi de 1,43% et le Nasdaq de 2,37% !

Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans retombe à 4,83% désormais, contre 4,43% pour le 10 ans et 4,61% pour le 30 ans.

Les chiffres de l'inflation américaine du mois d'octobre 2023 ont donc agréablement surpris hier. L'indice américain des prix à la consommation du mois d'octobre s'est affiché inchangé en comparaison du mois antérieur et en progression de 3,2% sur un an, alors que le consensus se situait à +0,1% d'un mois sur l'autre et +3,3% sur un an. L'indice ajusté, hors alimentaire et énergie, a lui aussi agréablement surpris, en augmentation de 0,2% seulement en comparaison du mois de septembre et de 4% sur un an, contre respectivement +0,3% et +4,1% de consensus. Il s'agit de la plus faible hausse de l'inflation ajustée depuis septembre 2021.

L'indice américain des prix à la production du mois d'octobre sera révélé ce mercredi à 14h30, accompagné des ventes de détail et de l'indice Empire State de la Fed de New York. Les stocks des entreprises, l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta, ainsi que le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains, seront aussi connus ce jour.

Demain, les opérateurs suivront les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, les prix à l'import et à l'export, la production industrielle, l'indice du marché immobilier américain et l'indice manufacturier de la Fed de Kansas City. Enfin, les mises en chantier de logements et permis de construire seront annoncés vendredi.

Les responsables de la Fed sont encore nombreux à s'exprimer cette semaine. Michael Barr et Thomas Barkin sont de la partie ce mercredi. Loretta Mester, Michael Barr, John Williams et Christopher Waller interviendront demain. Austan Goolsbee, Michael Barr, Susan Collins et Mary Daly seront au programme vendredi.

Cisco (après bourse), TJX (avant bourse), Palo Alto Networks (après la clôture), Target (avant bourse), Copart et JD.com dévoilent leurs comptes ce jour.

Walmart, Alibaba, Applied Materials, Ross Stores, Johnson Controls, Warner Music Group, Williams-Sonoma, Bath & Body Works, Gap et Macy's, annoncent jeudi. BJ's Wholesale publie enfin vendredi. La semaine sera donc marquée par les publications du compartiment de la distribution, Home Depot ayant déjà annoncé hier des chiffres plutôt réconfortants.