Wall Street grimpe, avancées sur le coronavirus

La cote américaine poursuit son rebond avant bourse ce mercredi, après le rallye de la veille...

(Boursier.com) — La cote américaine poursuit son rebond avant bourse ce mercredi, après le rallye de la veille (+1,44% sur le DJIA et +2,1% sur le Nasdaq). Le S&P500 est attendu en hausse de 0,9% environ et le Nasdaq en progression de 1,1%. Les opérateurs saluent les avancées potentielles sur le traitement du coronavirus chinois, après certains rapports faisant état d'un médicament découvert par une université chinoise. Dans le même temps, des chercheurs britanniques affirment être parvenus à une avancée significative en vue d'un vaccin potentiel.

Des chercheurs de l'université de la province du Zhejiang en Chine auraient conçu un traitement efficace pour les personnes infectées par le coronavirus de Wuhan, a donc rapporté ce mercredi la télévision chinoise CGTN. Des essais initiaux, in vitro, auraient montré que ce possible traitement combinant deux molécules parviendrait à bloquer le virus meurtrier. De son côté, le professeur Robin Shattock du département des maladies infectieuses et d'immunologie de l'Imperial College de Londres, juge qu'il est parvenu à une avancée majeure en vue de la mise au point d'un vaccin. L'équipe de Shattock serait prête à mener une phase d'essai sur des animaux. Les essais sur l'être humain pourraient être lancés durant l'été s'il rassemble assez de fonds. Le vaccin ne pourrait cependant être prêt pour l'épidémie actuelle, sauf... "si on passe au stade de la pandémie", a lancé le professeur sur Sky News...

Ces nouvelles restent à confirmer, mais n'en stimulent pas moins les marchés financiers. L'indice chinois SSE a progressé ainsi de 1,25% ce matin à 2.818 pts, poursuivant sa remontée après avoir cédé 8% environ lundi.

Pourtant, Pékin a annoncé une aggravation du bilan humain de l'épidémie, avec 490 morts et plus de 24.000 cas d'infection recensés mardi soir dans le pays. La hausse du nombre de décès est la plus marquée en 24 heures depuis le début de l'épidémie. Les investisseurs relativisent pour l'instant les conséquences sur l'économie. Ils ont néanmoins pris connaissance d'une croissance du secteur des services au ralenti en Chine en janvier selon les résultats définitifs de l'enquête Caixin-Markit, l'indice PMI sectoriel local revenant à 51,8 après 52,5 en décembre sur fond de baisse des prix et des nouveaux contrats.

Les indicateurs PMI européens des services sont également ressortis contrastés. L'indice espagnol s'est établi à 52,3 contre 54 de consensus. L'indicateur italien, à 51,4, a dépassé les attentes (50,3). L'indice final français des services s'est établi à 51 contre 51,7 de consensus. L'indice allemand, à 54,2, est ressorti conforme aux attentes de marché. L'indice européen a légèrement dépassé le consensus, à 52,5 contre 52,2 attendu. L'indicateur britannique est ressorti vigoureux à 53,9 contre 52,9 de consensus... En revanche, les ventes de détail en Europe ont décliné de manière prononcée, de -1,6% contre -0,5% de consensus.

Sur le front économique aux USA ce jour, le rapport d'ADP sur l'emploi privé pour le mois de janvier 2020 sera communiqué à 14h15 (consensus 154.000 créations de postes). La balance du commerce international pour décembre 2019 sera annoncée à 14h30 (consensus -48,2 Mds$). L'indice PMI des services américains pour janvier sera annoncé à 15h45 (consensus 53,2 pour les services, 53,1 pour l'indice composite). L'ISM non-manufacturier sera révélé à 16 heures (consensus 55,2). Enfin, le rapport hebdomadaire du Département américain à l'Energie concernant les stocks pétroliers domestiques pour la semaine close au 31 janvier sera annoncé à 16h30 (consensus +2,9 millions de barils sur les stocks de brut hors réserve stratégique).

Walt Disney était très attendu mardi soir sur ses comptes trimestriels, les premiers depuis le lancement de son service de vidéo en streaming Disney+. Le géant américain du divertissement a publié des profits et des revenus supérieurs aux attentes, et a annoncé avoir déjà engrangé 26,5 millions d'abonnés à Disney+ aux Etats-Unis, où le service a été lancé en novembre, un chiffre plus élevé qu'attendu par le marché, qui tablait sur plus de 20 millions d'abonnés. Le nombre d'abonnés payants est ensuite monté à 28,6 millions à la date de lundi, a précisé le directeur général de Disney, Robert Iger. "Nous avons connu un solide 1er trimestre, marqué par le lancement de Disney+, qui a dépassé nos plus grandes espérances", a commenté le CEO de Disney.

Au 1er trimestre fiscal, achevé fin décembre, le bénéfice net de Walt Disney s'est établi à 12,13 milliards de dollars, soit 1,17$ par action. En données ajustées des éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,53$, contre 1,84$ un an plus tôt (-17%), mais très supérieur au 1,47$ attendu par le consensus. Les revenus trimestriels ont totalisé 20,86 Mds$, en hausse de plus 36% par rapport aux 15,3 Mds$ réalisés un an plus tôt, et là aussi, supérieurs au consensus, qui était logé à 20,77 Mds$.

Ford Motor a publié des résultats inférieurs aux attentes mardi soir pour le 4ème trimestre 2019. Le constructeur automobile a publié une lourde perte nette de 1,7 milliard de dollars (42 cents par action) au 4e trimestre 2019, contre une perte nette de 100 millions de dollars (3 cents par action) un an plus tôt. Ce résultat comprend une charge de 2,2 Mds$ liée au financement du fond de pension des retraites des employés de Ford, une charge que le groupe avait dévoilée en janvier. En excluant cette charge et d'autres éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 12 cents par action contre 30 cents un an plus tôt, et inférieur aux 17 cents espérés par le consensus. Les revenus ont totalisé 39,7 Mds$, en recul de 5% par rapport à la même période de 2018 (41,8 Mds$), mais légèrement supérieurs aux 39,6 Mds$ attendus par les analystes.