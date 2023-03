Wall Street grimpe, après le sauvetage... des clients de SVB

Wall Street salue pour l'heure, avant bourse ce lundi, les mesures d'urgence prises par les autorités américaines pour sauver les dépôts des clients...

(Boursier.com) — Wall Street salue pour l'heure, avant bourse ce lundi, les mesures d'urgence prises par les autorités américaines pour sauver les dépôts des clients de la Silicon Valley Bank. Ces actions sont accompagnées de mesures plus large visant à éviter une contagion dans le système bancaire. Le S&P 500 remonte de 0,5% en pré-séance, le Dow Jones de 0,2% et le Nasdaq de 0,7%. La tendance devrait quoi qu'il en soit être extrêmement volatile ce jour. Sur le Nymex, le baril de brut WTI cède 0,9% à 76$. L'once d'or gagne 1,3% à 1.891$ et l'argent prend 1,6% à 20,8$. L'indice dollar perd 0,5% face à un panier de devises de référence.

L'agitation dans le secteur bancaire américain dans le sillage d'effondrement de la Silicon Valley Bank a fait considérablement retomber les anticipations de durcissement monétaire de la Fed. Selon l'outil FedWatch en temps réel, la Fed ne devrait relever ses taux que de 25 points de base le 22 mars (probabilité de 80%), certains, comme Goldman Sachs, envisageant même un statu quo monétaire. GS note aussi une incertitude considérable concernant les actions à venir. La probabilité actuelle d'un statu quo est de plus de 20% désormais selon ce même outil du CME Group.

Pour la réunion des 2 et 3 mai, FedWatch donne à 52% l'hypothèse d'une fourchette de taux allant de 5 à 5,25% sur les 'fed funds', ce qui traduirait une nouvelle hausse d'un quart de point, et 41% de probabilité pour la fourchette 4,75 à 5%. Il est même possible désormais que la fourchette 5-5,25% constitue le 'pic de taux', alors que des taux jusqu'à 6% étaient encore récemment 'pricés' !

L'indice américain des prix à la consommation du mois de février sera communiqué demain mardi à 13h30. Le consensus est de +0,4% en comparaison du mois antérieur et de +6% en rythme annuel, ou bien de +0,4% et +5,5% respectivement, hors alimentation et énergie. Ces chiffres seront surveillés très attentivement, alors que la Fed a de moins en moins de marge de manoeuvre pour contrôler l'inflation dans un contexte difficile sur le segment bancaire.

Les régulateurs américains ont agi dans l'urgence ce week-end. Ils ont annoncé hier soir que les dépôts à la Silicon Valley Bank, qui vient de s'effondrer, seraient intégralement garantis. Le but évident était d'éviter la contagion, alors que la garantie habituelle en pareil cas ne s'applique qu'aux dépôts inférieurs à 250.000$. Mieux encore, les détenteurs de comptes chez SVB auront accès dès aujourd'hui à tout leur argent. Les autorités américaines ont aussi annoncé la saisie de Signature Bank, deuxième banque régionale US à succomber, mais les dépôts seront garantis dans les mêmes conditions. En outre, des facilités seront mises en place pour permettre de couvrir les retraits de dépôts à travers le système financier.

La FDIC, organisme de garantie des dépôts bancaires, la Fed de Jerome Powell et le Département américain au Trésor, ont planché sans relâche ces derniers jours sur le cas SVB. L'effondrement de cette banque régionale californienne aurait en effet pu créer une onde de choc et dans la pire hypothèse un 'bank run' des autres établissements régionaux américains. Janet Yellen, Secrétaire au Trésor, a donc approuvé les actions permettant à la FDIC de finaliser son plan de résolution concernant la Silicon Valley Bank, afin de "pleinement protéger les déposants". Dans un communiqué commun, FDIC, Fed et Trésor US affirmant que le contribuable américain n'assumera aucune perte dans cette affaire, alors que les Américains n'avaient dans l'ensemble pas d'affection particulière pour SVB, considérée bien souvent comme la banque des capital-risqueurs et des startups déficitaires.

La Fed a également déclaré qu'elle offrirait un financement aux banques par le biais d'une nouvelle facilité pour aider à garantir que les banques puissent faire face à tous les retraits des déposants, en soutenant essentiellement tous les dépôts assurés ou non assurés à travers le système financier américain. Le financement de la Fed sera mis à disposition par la création d'un nouveau programme de financement à terme bancaire (BTFP), offrant des prêts pouvant aller jusqu'à un an aux banques, aux établissements d'épargne et aux coopératives de crédit mettant en gage des bons du Trésor américain, des dettes d'agence et des titres adossés à des hypothèques, et d'autres actifs éligibles en garantie. Le fameux BTFP sera une source supplémentaire de liquidité contre des titres de haute qualité, éliminant le besoin d'une institution de vendre rapidement ces titres en période de crise, ont assuré Fed, FDIC et Trésor US. La Fed a en outre déclaré qu'elle surveillait attentivement l'évolution des marchés financiers, qui pour l'heure semblent soulagés selon la première tendance de début de semaine, mais risquent de rester très nerveux encore un temps. La Fed est prête à faire face à toute pression de liquidité qui pourrait survenir, afin de renforcer la capacité du système bancaire à protéger les dépôts et à assurer la fourniture continue d'argent et de crédit à l'économie. La facilité de prêt est conçue pour couvrir tous les dépôts assurés dans le système bancaire américain et sera soutenue par un fonds de stabilisation des changes.

La Fed n'achètera pas de titres auprès des banques et ne prêtera que contre leur valeur comptable. Les responsables de la Fed ont souligné qu'aucune banque n'était "renflouée" au sens propre, mais que les banques recevaient plutôt des liquidités à plus long terme à une valorisation plus élevée et à un risque moindre.

Le gouvernement américain avait précédemment demandé des offres pour les actifs de la Silicon Valley Bank, mais cette initiative ne semble pas avoir remporté de succès et les responsables ont choisi plutôt l'option de la garantie totale des dépôts, s'appuyant sur le fonds d'assurance-dépôts pour s'assurer que l'argent serait disponible pour les déposants dès cette semaine. Les responsables du Trésor ont noté que certaines institutions présentaient par ailleurs des similitudes avec la Silicon Valley Bank et que les inquiétudes concernant les déposants de ces institutions demeuraient. La saisie de la Signature Bank, également très fragilisée, sera débouclée dans des conditions comparables à celles de SVB.

Ces actions protègent donc les déposants, mais pas les investisseurs, en particulier les actionnaires de ces banques qui vont tout perdre. Les régulateurs US ont repoussé l'idée que ces actions constituaient un renflouement étant donné que les actions et les détenteurs d'obligations de la Silicon Valley Bank seraient sacrifiés. Notons que la fermeture de Signature Bank marque la troisième faillite bancaire en importance aux États-Unis, juste derrière SVB.

Les valeurs d'autres banques moyennes américaines demeurent sous pression avant bourse ce lundi. En particulier, First Republic Bank perd plus de la moitié de sa valeur en pré-séance à Wall Street, alors même que cet établissement vient d'annoncer un financement additionnel de la Fed et JP Morgan Chase, qui gonfle encore ses liquidités disponibles. Western Alliance Bancorporation cède près de 20% avant bourse... Notons aussi une chute de 18% de Charles Schwab.