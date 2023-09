Wall Street gagné par la peur

Une modeste hausse, après une lourde sanction ?

(Boursier.com) — Wall Street pointe légèrement dans le vert avant bourse ce mercredi, loin toutefois de récupérer ses lourdes pertes de la veille. Alors que le Nasdaq avait décroché hier de près de 1,6% et le Dow Jones de 1,14%, S&P 500, DJIA et Nasdaq ne reprennent pour l'heure que 0,2% à 0,3% en pré-séance. Les opérateurs demeurent extrêmement prudents, sur fond de craintes liées à la politique monétaire restrictive durable de la Fed et de perspective d'un potentiel "shutdown" gouvernemental le mois prochain. La cote US avait déjà corrigé en fin de semaine dernière, suite aux commentaires extrêmement restrictifs de la Fed de Jerome Powell mercredi soir. La banque centrale américaine entend donc bien laisser ses taux "plus élevés, plus longtemps", pour enfin parvenir à maîtriser une inflation toujours trop importante. La résistance de l'économie américaine et en particulier du marché du travail renforce la Fed dans sa conviction. Les marchés n'ont pas apprécié cette perspective d'austérité monétaire durable. Désormais, le lancement du compte à rebours pour éviter la fermeture gouvernementale ("shutdown") s'invite dans l'actualité, accentuant la pression sur les marchés.

L'indicateur "Fear & Greed" (peur et avidité) de CNN Business pointe désormais à 26, à la frontière entre la zone de "peur" et la zone de "peur extrême", ce qui donne un idée du sentiment actuel des marchés. Il faut dire que les difficultés s'accumulent. Alors que la banque centrale américaine maintient la pression et que les taux se tendent sur les marchés obligataires, les grèves se multiplient outre-Atlantique pour réclamer de meilleures conditions salariales et sociales. S'ajoute désormais à ce tableau le spectre du "shutdown", qui accentue la volatilité sur les marchés financiers.

Sur le front économique, les commandes de biens durables US du mois de juillet (consensus FactSet -0,4% en comparaison du mois antérieur mais +0,2% hors transport) et le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques pour la semaine close au 22 septembre seront connus ce mercredi, à respectivement 14h30 et 16h30.

Les chiffres final du PIB américain du deuxième trimestre, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les promesses de ventes de logements et l'indice manufacturier de la Fed de Kansas City seront dévoilés demain jeudi. La balance du commerce international de biens, les revenus et dépenses des ménages, les stocks de grossistes, le PMI de Chicago et l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan, seront enfin dévoilés vendredi.

Plusieurs responsables de la Fed interviennent par ailleurs jeudi et vendredi, avec notamment Austan Goolsbee, Thomas Barkin et John Williams. Avant-hier, c'est Neel Kashkari, le patron de la Fed de Minneapolis, qui a confirmé la posture de la banque centrale américaine. Compte tenu de l'étonnante résilience de l'économie, Kashkari estime que la Fed aura probablement besoin de relever encore les taux et de les maintenir à un niveau élevé pendant un certain temps pour ramener l'inflation vers l'objectif des 2%. Il prévoit une autre hausse d'un quart de point d'ici la fin de l'année, alors que "tout le monde au FOMC est engagé à ramener l'inflation vers l'objectif des 2%". "Si l'économie est fondamentalement beaucoup plus forte que ce que nous imaginons, à la marge, cela me dirait que les taux devraient probablement augmenter un peu plus haut, puis être maintenus à un niveau plus élevé plus longtemps pour calmer la situation", a-t-il déclaré lors d'un événement à la Wharton School of Business.

L'agence de notation financière Moody's semble quant à elle prête à sévir contre les Etats-Unis, prévenant que la fermeture du gouvernement ("shutdown") nuirait au crédit du pays, d'après des commentaires relayés par Reuters. L'avertissement parvient aux marchés un mois seulement après que Fitch a dégradé la note des États-Unis d'un cran en raison d'une crise sur le plafond de la dette. Les services gouvernementaux américains seraient perturbés et des centaines de milliers de travailleurs fédéraux seraient mis au chômage technique sans salaire si le Congrès ne parvenait pas à fournir des fonds pour l'exercice commençant le 1er octobre, insiste Moody's. L'éventuel "shutdown" serait une démonstration supplémentaire de la façon dont la polarisation politique à Washington affaiblit la politique budgétaire à une époque de pressions croissantes du fait de la hausse des taux d'intérêt, a déclaré à Reuters l'analyste de Moody's, William Foster.

Moody's évalue pour l'heure les États-Unis 'Aaa' avec perspective stable, sa note la plus élevée. C'est la dernière grande agence à maintenir une telle notation, alors que Fitch a abaissé sa note d'un cran en août à 'AA+' - la même note que S&P. "La politique budgétaire est moins robuste aux Etats-Unis que dans de nombreux pays notés 'Aaa', et une nouvelle fermeture serait une preuve supplémentaire de cette faiblesse", a déclaré Moody's.

RBC Capital Markets a étudié de près cette question des fermetures gouvernementales. Le broker, cité par Yahoo! Finance, rappelle qu'avant les sept dernières fermetures du gouvernement (de 10 jours ou plus) remontant à 1976, la baisse médiane du S&P 500 a été de 10,2%. La plus forte baisse, de 19,8%, est survenue avant le "shutdown" ayant duré du 21 décembre 2018 au 23 janvier 2019. La plus petite baisse des actions s'est élevée à 3,7% avant la fermeture de 21 jours qui s'est terminée le 6 janvier 1996. Néanmoins, le broker relève que les marchés rebondissent généralement une fois un accord trouvé...

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Costco Wholesale a publié hier soir ses résultats trimestriels. Micron, Paychex ou Tupperware annoncent ce mercredi. Accenture, Nike, Jabil, CarMax et BlackBerry publient jeudi, et Carnival vendredi.