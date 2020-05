Wall Street flambe avec les espoirs de reprise

Les futures américains confirment leur très bonne orientation ce mardi, le S&P500 s'accordant 2% et le Nasdaq 1,9%, contre une progression de 2,1% sur...

(Boursier.com) — Les futures américains confirment leur très bonne orientation ce mardi, le S&P500 s'accordant 2% et le Nasdaq 1,9%, contre une progression de 2,1% sur l'indice historique DJIA. Hier, la cote américaine était close pour le 'Memorial Day', journée fériée aux Etats-Unis en hommage aux membres des forces armées morts au combat.

Wall Street grimpe donc, selon les données indicatives du jour, malgré des tensions bien présentes entre Washington et Pékin et des doutes concernant l'éventuelle deuxième vague épidémique... Sur le Nymex, le baril de brut WTI avance de 2,2% à 34$, alors que le Brent de la mer du Nord s'adjuge 1,2% à 35,9$. L'once d'or consolide à 1.725$. Les cours du brut grimpent avec les engagements de plusieurs pays producteurs de réduire leur production et la perspective d'une reprise de la demande.

L'optimisme est perceptible, les investisseurs misant toujours sur le scénario d'une reprise économique rapide, le soutien des banques centrales assurant par ailleurs une stabilité financière de façade. La banque centrale chinoise promet d'ailleurs davantage de soutien encore, tandis qu'au niveau mondial, le processus de déconfinement progressif se poursuit. Le gouverneur de la banque centrale de Chine a promis un renforcement de sa politique et des efforts accrus pour abaisser les taux.

Malgré les signes croissants de ralentissement ou d'évolution positive dans certains pays, la pandémie du nouveau coronavirus reste pourtant bien présente. Selon l'Université Johns Hopkins, qui fait référence en la matière, le nombre de cas confirmés dans le monde depuis le début de l'épidémie se chiffre à près de 5,5 millions, dont 1,66 million aux USA, 375 milliers au Brésil, 353 milliers en Russie ou 262 milliers au Royaume-Uni. Le nombre de décès depuis le début de l'épidémie se chiffre à plus de 346.000 désormais dont plus de 98.000 uniquement aux USA, près de 37.000 au Royaume-Uni et près de 33.000 en Italie.

Quoi qu'il en soit, l'état d'urgence a été levé dans tout le Japon, alors que le Premier ministre britannique Boris Johnson a lui annoncé la réouverture de tous les commerces non essentiels à compter du 15 juin. Selon les médias allemands, Berlin compte pour sa part assouplir les mesures de distanciation plus tôt que prévu et désire lever dès mi-juin les restrictions de déplacement visant 31 pays en Europe.

Les tensions restent néanmoins vives concernant Hong Kong, avec avant-hier dimanche la plus grande manifestation locale depuis le confinement. Les manifestants protestaient contre le projet de Pékin d'imposer sur place ses lois sur la sécurité. La Chine a prévenu hier lundi qu'elle prendrait des mesures de représailles si les USA venaient à insister pour saper ses intérêts concernant Hong Kong, suite aux derniers commentaires de Washington sur d'éventuelles sanctions concernant une nouvelle législation de sécurité nationale pour la ville. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que les États-Unis tentaient de nuire à la sécurité nationale de la Chine.

Sur le front économique outre-Atlantique ce jour, l'indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix de l'immobilier pour le mois de mars sera communiqué à 15 heures (consensus +0,3% pour l'indice 20-city ajusté des variations saisonnières et en comparaison du mois antérieur). L'indice de la Federal Housing Finance Agency (FHFA) relatif aux prix immobiliers pour le mois de mars sera connu à la même heure (consensus +0,6% en comparaison du mois antérieur).

L'indice de confiance des consommateurs américains du mois de mai, mesuré par le Conference Board, sera révélé à 16 heures (consensus 88,3). Les ventes US de logements neufs pour le mois d'avril seront publiées à la même heure (consensus 495.000). L'indice manufacturier régional de la Fed de Dallas pour le mois de mai sera annoncé à 16h30 (consensus de -57 pour l'indice d'activité générale).

Du côté des publications financières trimestrielles, on pourra surveiller AutoZone, détaillant leader américain en pièces et accessoires automobiles de rechange.