Wall Street : finalement, les résultats étaient bons

(Boursier.com) — La saison des résultats touche à sa fin à Wall Street, près de 90% des entreprises du S&P 500 ayant publié leurs rapports trimestriels. Selon les données FactSet, les résultats des entreprises de l'indice large américain s'avèrent finalement meilleurs qu'attendu. 79% ont dépassé les attentes du consensus en matière de bénéfice par action, au-dessus de la moyenne sur un an de 73% et de la moyenne sur cinq ans de 77%. Dans l'ensemble, les entreprises ont déclaré des bénéfices supérieurs de 7% aux attentes, mieux que le taux de 'surprise' moyen sur un an de 2,8%, mais moins que la moyenne sur cinq ans de 8,4%. Les prévisions fournies par les sociétés constituent un autre point positif, Bank of America relevant qu'il y a eu 40% de plus de 'guidances' au-dessus des attentes que de prévisions en dessous du consensus cette saison.