Wall Street : fin de semaine prudente

(Boursier.com) — Wall Street, en pause hier pour Thanksgiving, rouvre ce vendredi pour une courte séance qui se terminera à 19 heures, heure française. La première tendance indicative est marginalement positive sur les indices S&P 500 et Dow Jones, qui grappillent quelques points, tandis que le Nasdaq s'affiche en retrait de 0,1%. L'actualité économique et financière sera extrêmement limitée ce jour outre-Atlantique, mais les opérateurs seront tout de même attentifs à 15h45, à l'indice flash PMI composite du mois de novembre (consensus FactSet 50,2 sur l'indice manufacturier et 50,7 pour les services ; 50,8 pour l'indice composite). Pour l'heure, le narratif n'a pas vraiment évolué à Wall Street, malgré les multiples signaux de faiblesse de la consommation à l'approche des fêtes de fin d'année. Les investisseurs jouent toujours le scénario de la fin du resserrement monétaire et celui d'un atterrissage relativement doux de l'économie.

Plus tôt ce jour, et ailleurs dans le monde, les investisseurs ont pris connaissance d'un indice japonais des prix à la consommation en croissance de 3,3% en octobre, comme attendu. L'indice Markit/JMMA manufacturier préliminaire japonais s'est affiché inférieur aux attentes à 48,1. Le PIB allemand final du troisième trimestre s'est établi en retrait de 0,1% d'un trimestre sur l'autre selon Destatis, comme prévu. L'indice GfK britannique de confiance des consommateurs du mois de novembre est ressorti à -24, contre -27 de consensus. Les marchés suivront à 10h30 l'indice Ifo allemand du climat des affaires.