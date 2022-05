Wall Street fermé pour le 'Memorial Day' américain

Wall Street sera fermé ce lundi pour le "Memorial Day" américain, journée célébrant la mémoire des soldats et victimes de la guerre...

(Boursier.com) — Wall Street sera fermé ce lundi pour le "Memorial Day" américain, journée célébrant la mémoire des soldats et victimes de la guerre. Il n'y aura donc pas non plus de statistique de conjoncture ou de publication notable d'entreprise cotée aujourd'hui aux États-Unis. A noter seulement, une intervention du gouverneur Christopher Waller de la Fed.

Demain mardi, les opérateurs suivront l'indice S&P Case-Shiller des prix de l'immobilier, ainsi que l'indicateur FHFA, l'indice PMI de Chicago, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board ou l'indice manufacturier de la Fed de Dallas. Mercredi, PMI manufacturier final, ISM manufacturier, dépenses de construction, rapport JOLTS sur les ouvertures de postes ou Livre Beige économique de la Fed, seront au programme. Jeudi, réunion de l'OPEP, étude Challenger sur l'emploi, rapport d'ADP sur l'emploi privé, inscriptions au chômage, productivité trimestrielle, commandes industrielles et rapport sur les stocks pétroliers domestiques seront à suivre. Vendredi, le rapport mensuel gouvernemental sur la situation de l'emploi tiendra la vedette, avec le PMI composite américain final et l'ISM des services. La semaine à venir comprendra également de nombreuses interventions de responsables de la Fed, avec Lorie Logan, John Williams, James Bullard, Loretta Mester ou Lael Brainard.