Wall Street fermé pour le Labor Day, alors que le S&P fait peau neuve

(Boursier.com) — La cote américaine restera fermée ce lundi pour le 'Labor Day'. Les festivités reprendront demain mardi, avec sur l'agenda économique les ventes automobiles du mois d'août, ainsi que les commandes industrielles de juillet (consensus -2,5% en comparaison du mois antérieur). Mercredi, les opérateurs suivront la balance du commerce international des biens et services du mois de juillet (consensus FactSet -68 milliards de dollars), ainsi que l'indice PMI composite final (consensus 50,4 avec un indice des services de 51) et que l'ISM des services (consensus 52,5) du mois d'août. Le Livre Beige économique de la Fed, résumé des conditions régionales, sera communiqué également mercredi dans la soirée.

Jeudi, inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 2 septembre (consensus 234.000), productivité non-agricole finale du deuxième trimestre (consensus +3,4% et coûts unitaires du travail à +1,6%) et rapport hebdomadaire du Département à l'Energie sur les stocks pétroliers domestiques seront au programme. Enfin, vendredi, les stocks de grossistes et les chiffres du crédit à la consommation seront connus. Du côté de la Fed, Susan Collins interviendra mercredi, alors que John Williams et Raphael Bostic seront de la partie jeudi.

Dans l'actualité des entreprises cotées à Wall Street, Blackstone et Airbnb vont rejoindre l'indice S&P 500 avant l'ouverture du 18 septembre, remplaçant Lincoln National et Newell Brands, respectivement. Lincoln National et Newell prendront les places d'Uniqure et d'Universal Insurance Holdings dans le S&P SmallCap 600. Deere remplacera pour sa part Walgreens Boots Alliance dans le S&P 100, Walgreens demeurant dans le S&P 500.

Permian Resources Corp, Gaming & Leisure Properties, GoDaddy, Morningstar, Ally Financial, Vistra, Vail Resorts, Sensata Technologies, Weatherford International et Fidelity National Financial remplaceront Omnicell, Papa John's International, Sensient Technologies, Cathay General Bancorp, Energizer Holdings, Xerox, Highwoods Properties, Tripadvisor, JetBlue Airways et Foot Locker respectivement dans le S&P MidCap 400. Les composants supprimés du S&P MidCap 400 seront ajoutés au S&P SmallCap 600 en remplacement de Trinseo, The Aaron's Company, Netgear, Coherus Biosciences, 8X8, Office Properties Income Trust, AngioDynamics, Vanda Pharmaceuticals, Orion Office REIT et Enanta Pharmaceuticals respectivement. Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Blackstone Mortgage Trust, Liberty Energy, Premier Inc et Apple Hospitality REIT remplaceront respectivement FutureFuel Corp, RE/MAX Holdings, Zynex, Anika Therapeutics et Computer Programs & Systems dans le S&P SmallCap 600. RBC Bearings remplacera Hawaiian Electric Industries dans le S&P MidCap 400.

L'introduction en bourse d'Arm Ltd fait aussi l'actualité. Le concepteur de 'puces' lance ses roadshows cette semaine. Le groupe contrôlé par SoftBank entend désormais à lever entre 5 et 7 milliards de dollars selon Bloomberg, contre 10 milliards de dollars précédemment recherchés. La valorisation pourrait se situer entre 50 et 60 milliards de dollars, au lieu d'une fourchette cible précédente de 60 à 70 milliards de dollars. Arm a désigné certains de ses plus gros clients - Apple, Nvidia, Intel et Samsung Electronics - comme investisseurs stratégiques pour l'introduction en bourse, relate encore l'agence. "L'entrée en bourse dépendra de la façon dont les investisseurs prendront en compte plus largement des facteurs tels que les risques liés à la Chine, le ralentissement de la croissance du marché des smartphones et les bénéfices potentiels liés à l'adoption croissante de l'intelligence artificielle", résume Bloomberg. Reuters évoque pour sa part une fourchette de valorisation de 50 à 55 milliards de dollars, alors que les clients d'Arm, notamment Apple, Nvidia, Google, AMD, Intel, Samsung, Cadence Design Systems et Synopsys, auraient accepté d'acheter entre 25 et 100 millions de dollars d'actions chacun. Des discussions seraient en cours avec d'autres investisseurs potentiels, alors qu'Amazon aurait décidé de ne pas participer.

Concernant les publications trimestrielles à Wall Street cette semaine, Zscaler ou GitLab annoncent mardi soir, UiPath, GameStop, American Eagle et C3.ai publient mercredi, et DocuSign, Korn Ferry ou Toro dévoilent leurs comptes jeudi. Kroger publiera vendredi.