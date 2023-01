Wall Street fermé pour la nouvelle année

Wall Street reste fermé ce lundi pour le Nouvel An...

(Boursier.com) — Wall Street reste fermé ce lundi pour le Nouvel An. Les cotations reprennent demain mardi. Les opérateurs suivront demain l'indice PMI manufacturier final américain ainsi que les dépenses de construction. Mercredi, les investisseurs seront attentifs aux ventes automobiles, à l'ISM manufacturier et au rapport JOLTS sur les ouvertures de postes aux USA. Dans la soirée de mercredi, la Fed publiera par ailleurs les Minutes de sa dernière réunion monétaire. Jeudi et vendredi, l'emploi américain sera en vedette, avec le rapport d'ADP sur l'emploi privé, l'étude Challenger sur les annonces de licenciements, les inscriptions au chômage (jeudi), puis le rapport mensuel sur la situation de l'emploi de décembre (vendredi). La balance du commerce international de biens et services, ainsi que l'indice PMI composite final américain, seront aussi annoncés jeudi, tandis que les commandes industrielles et l'ISM des services sont attendus vendredi.