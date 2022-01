Wall Street fermé pour la Journée de Martin Luther King Jr., avant une avalanche de publications

Les marchés actions américains seront fermés ce lundi pour la Journée de Martin Luther King Jr...

(Boursier.com) — Les marchés actions américains seront fermés ce lundi pour la Journée de Martin Luther King Jr. En pleine période des publications de résultats trimestriels outre-Atlantique, cette pause célèbre l'anniversaire de la naissance du pasteur afro-américain défenseur des droits civiques, fêté en fait le troisième lundi de janvier. Ce jour férié aux Etats-Unis date de 1986, 18 ans après l'assassinat de King en 1968 et trois ans après la signature du texte par le Président américain Ronald Reagan. Wall Street ouvrait alors encore, à l'époque, pour ce jour férié. En 1998, NYSE et Nasdaq décidèrent d'adopter cette coupure.

Les cotations reprendront normalement demain mardi à Wall Street.

La journée de demain sera également calme du point de vue économique outre-Atlantique, avec simplement la publication de l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York et celle de l'indice du marché immobilier de la National Association of Home Builders (NAHB).

L'actualité des publications trimestrielles sera en revanche fournie demain mardi. Bank of New York Mellon, JB Hunt Transport Services, Goldman Sachs, PNC Financial Services, Citrix, Charles Schwab, First Bancorp ou Interactive Brokers, seront de la partie.