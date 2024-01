Wall Street fermé pour la journée de Martin Luther King, en attendant les résultats trimestriels

Wall Street est fermé ce lundi pour la Journée de Martin Luther King Jr...

(Boursier.com) — Wall Street est fermé ce lundi pour la Journée de Martin Luther King Jr. La semaine passée a été marquée par une hausse légèrement supérieure aux attentes de l'indice des prix à la consommation, mais aussi par un indice des prix à la production quant à lui rassurant. Les résultats trimestriels bancaires, qui donnaient vendredi le coup d'envoi de la saison des publications, n'ont pas révélé de grande surprise. Ce début de semaine est notamment marqué par l'ouverture du forum économique mondial de Davos.

Raphael Bostic, le patron de la Fed d'Atlanta, a jugé, cité par le Financial Times, que les taux devraient être maintenus à ce niveau jusqu'à l'été afin de faire fléchir l'inflation.

Sur le front économique aux Etats-Unis cette semaine, les opérateurs suivront demain mardi l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York, ainsi qu'une intervention du gouverneur Christopher Waller de la Fed. Mercredi, les ventes US de détail, les prix à l'import et à l'export, la production industrielle, les stocks des entreprises, l'indice du marché immobilier américain et l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta seront au programme de l'après-midi, tandis que le Livre Beige économique de la Fed sera publié dans la soirée. John Williams, Michael Barr et Michelle Bowman de la Fed, disserteront durant la journée sur différents sujets économiques et monétaires. Jeudi, les investisseurs suivront les mises en chantier et permis de construire, les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains, ainsi que deux interventions de Raphael Bostic de la Fed. Vendredi, enfin, les reventes de logements existants, l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan, ainsi que des discours de Michael Barr et Mary Daly de la Fed, seront à suivre.

Cette semaine, les annonces de résultats vont s'accélérer, avec notamment Morgan Stanley, Goldman Sachs et PNC Financial mardi, Prologis, Charles Schwab, US Bancorp, Kinder Morgan, Discover Financial Services, Citizens Financial et Alcoa mercredi, puis Truist Financial, Fastenal, M&T Bank, J.B. Hunt, Northern Trust, KeyCorp, Birkenstock, First Horizon et PPG jeudi. Schlumberger, The Travelers Companies, Fifth Third Bancorp, State Street, Comerica, Huntington Bancshares et Regions Financial, annonceront notamment vendredi.