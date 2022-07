Wall Street fermé pour l'Independence Day

La cote américaine observe une pause ce lundi pour "l'Independence Day", Jour de l'Indépendance, célébré pour l'anniversaire de la signature de la...

(Boursier.com) — La cote américaine observe une pause ce lundi pour "l'Independence Day", Jour de l'Indépendance, célébré pour l'anniversaire de la signature de la déclaration d'indépendance de 1776. Wall Street sera donc fermé et aucune statistique notable n'est attendue outre-Atlantique. Demain mardi, les opérateurs suivront les commandes industrielles du mois de mai (consensus +0,5% en comparaison du mois antérieur) et les ventes automobiles mensuelles. Mercredi, les investisseurs seront attentifs à l'indice PMI composite final, ainsi qu'à l'ISM des services, au rapport JOLTS sur les ouvertures de postes et aux Minutes de la Fed.