Wall Street fermé pour l'Independence Day

(Boursier.com) — La cote américaine observe une pause ce lundi au lendemain de l'Independence Day, Jour de l'Indépendance, célébré pour l'anniversaire de la signature de la déclaration d'indépendance de 1776. Wall Street sera donc fermé et aucune statistique notable n'est attendue.

Demain mardi, les opérateurs suivront l'indice PMI composite final américain, ainsi que l'ISM des services. Mercredi, le rapport JOLTS du Département au Travail concernant les ouvertures de postes sera publié. Les Minutes de la dernière réunion monétaire de la Fed seront communiquées dans la soirée de mercredi, alors que les investisseurs craignent un resserrement monétaire, par l'intermédiaire du 'tapering', un peu plus rapide que prévu compte tenu de la reprise économique et du risque d'inflation. Jeudi, les inscriptions au chômage et le rapport sur les stocks pétroliers domestiques américains seront annoncés.

Ailleurs dans le monde ce lundi, l'indice PMI japonais des services du mois de juin est ressorti supérieur aux attentes mais traduit une contraction. L'indicateur Markit / Caixin du PMI chinois des services pour le mois de juin a été décevant à 50,3, contre 54,5 de consensus FactSet. La production industrielle française du mois de mai s'est repliée de manière inattendue en comparaison du mois antérieur, mais grimpe de plus de 20% en glissement annuel. Les indicateurs PMI européens des services annoncés ce matin sont solides. Pour le mois de juin, le PMI espagnol des services atteint 62,5, l'indice italien ressort à 56,7 et l'indicateur français final à 57,8. L'indice allemand ressort à 57,5. L'indicateur européen final des services atteint 58,3 et l'indice composite 59,5. L'indice britannique des services dépasse les attentes à 62,4 en juin.