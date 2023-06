Wall Street fermé pour Juneteenth, en attendant Powell

Les marchés boursiers américains seront fermés ce lundi pour observer 'Juneteenth', pour la deuxième fois de l'histoire...

(Boursier.com) — Les marchés boursiers américains seront fermés ce lundi pour observer 'Juneteenth', pour la deuxième fois de l'histoire. Ainsi, La bourse de New York (NYSE) et le Nasdaq seront fermés ce lundi 19 juin, en observation du nouveau jour férié fédéral, s'ajoutant à la liste des jours fériés du marché qui comprend également le jour de Thanksgiving et le jour de Noël, la journée de Martin Luther King, Jr, l'anniversaire de Washington, le Memorial Day (...). Ce nouveau jour férié constitue un symbole de l'émancipation des esclaves afro-américains et correspond à l'annonce par le général Gordon Granger, le 19 juin 1865, au Texas, d'ordres fédéraux libérant les esclaves du Texas.

Dans l'actualité économique cette semaine à Wall Street, les opérateurs suivront ce lundi à 16 heures l'indice du marché immobilier américain de la National Association of Home Builders pour le mois de juin (consensus FactSet de 50). Demain mardi, ils seront attentifs aux mises en chantier de logements et permis de construire du mois de mai (consensus 1,4 million pour les mises en chantier, 1,405 million pour les permis). Mercredi, la Fed sera en force avec des interventions de Loretta Mester, Austan Goolsbee, Philip Jefferson, Lisa Cook, et surtout de son président Jerome Powell - qui livrera son témoignage 'semi-annuel' sur la politique monétaire au Congrès, devant le Comité des services financiers de la Chambre des représentants. Powell interviendra aussi jeudi, devant le Comité bancaire du Sénat. Jeudi également, les investisseurs suivront notamment les inscriptions US au chômage, l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago, la balance des comptes courants, les reventes de logements existants, l'indice des indicateurs avancés, le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains, et enfin l'indice manufacturier de la Fed de Dallas. L'indice flash PMI composite américain sera communiqué vendredi. Enfin, Loretta Mester de la Fed intervient aussi jeudi et vendredi.

Dans l'actualité des entreprises américaines cette semaine, FedEx publie demain soir ses derniers résultats financiers trimestriels, KB Home annonce mercredi soir, et Accenture jeudi soir. Darden Restaurants et FactSet publient également jeudi, avant l'ouverture. A noter également, l'assemblée générale des actionnaires de Nvidia, qui se tient ici encore jeudi.