Wall Street fermé, Europe au calme

(Boursier.com) — Wall Street sera fermé ce vendredi pour Noël. Du côté d'Euronext, la journée sera marquée par une demi-séance, avec une clôture à 14h05 pour Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne, Oslo étant fermée toute la journée. Les places de Milan et Francfort resteront fermées.

Hier soir, Wall Street a finalement terminé sur des gains notables, alignant une troisième séance consécutive dans le vert, le S&P 500, indice large américain, s'offrant au passage un nouveau record avec les espoirs sanitaires. Le Dow Jones a pris 0,55% hier soir à 35.950 points, le S&P 500 s'est adjugé 0,62% à 4.726 points et le Nasdaq Composite a avancé de 0,85% à 15.653 points. Sur la semaine, les trois indices ont pris respectivement 1,7%, 2,3% et 3,2%.

Il n'y aura pas d'indicateurs de conjoncture outre-Atlantique ce vendredi. Hier, la journée était plutôt animée, avec des commandes de biens durables du mois de novembre 2021 en vive progression de 2,5% en comparaison du mois antérieur, contre 1,8% de consensus FactSet. Hors transport, ces commandes se sont appréciées de 0,8% contre 0,6% de consensus. Les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 18 décembre ne révélaient pas de surprise, au nombre de 205.000, en ligne avec le consensus de marché et stables en comparaison de la semaine antérieure.

Les revenus personnels des ménages américains pour le mois de novembre se sont appréciés de 0,4% par rapport au mois antérieur, contre 0,5% de consensus. Les dépenses personnelles de consommation ont augmenté comme attendu de 0,6% par rapport au mois précédent. L'indice d'inflation "core PCE", très attendu dans la mesure où il s'agit de l'indicateur privilégié par la Réserve fédérale américaine pour mesure la hausse des prix, a bondi de 4,7% en novembre sur un an, contre 4,2% en octobre, et pointe désormais au plus haut depuis 1982. Les économistes s'attendaient à une hausse un peu moins forte, de 4,5%.

Les meilleures nouvelles concernant la crise sanitaire, avec les approbations FDA des traitements de Pfizer et Merck, ainsi que plusieurs études montrant le moindre risque d'hospitalisation avec Omicron, pourraient alimenter le narratif du 'Santa Claus Rally'. En outre, les conditions financières restent toujours accommodantes, malgré l'accélération du tapering de la Fed. Le scénario est par ailleurs optimiste pour l'heure concernant les résultats des entreprises cotées, avec des marges bénéficiaires attendues record en 2022 malgré l'inflation et des allocations espérées accrues dans les rachats d'actions et les dividendes l'année prochaine...