Wall Street : Fed, industrie et emploi au menu

Sur le front économique à Wall Street ce mardi...

(Boursier.com) — Sur le front économique à Wall Street ce mardi, les commandes industrielles américaines du mois d'août seront annoncées à 16 heures (consensus FactSet +0,2% en comparaison du mois antérieur, après -1% en juillet). Le rapport JOLTS du Département américain au Travail concernant les ouvertures de postes du mois d'août sera révélé à la même heure (consensus 11,1 millions contre 11,24 millions un mois plus tôt).

John Williams, patron de la Fed de New York, ainsi que Lorie Logan, présidente de la Fed de Dallas, Philip Jefferson, gouverneur, et Mary Daly de la Fed de San Francisco, s'expriment durant la journée. L'outil FedWatch fait désormais ressortir pour le 2 novembre (prochaine réunion FOMC) une probabilité de 55% d'une nouvelle hausse de taux de 75 points de base, qui serait la quatrième consécutive et porterait le taux des fed funds entre 3,75 et 4%.

Il n'y aura pas de publication trimestrielle marquante d'entreprise cotée à Wall Street ce mardi.