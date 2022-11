Wall Street : Fed et trimestriels au programme

Wall Street est attendu pour l'heure en légère hausse avant bourse ce lundi...

(Boursier.com) — Wall Street est attendu pour l'heure en légère hausse avant bourse ce lundi. Le S&P 500 prend 0,3%, le Dow Jones 0,3% également et le Nasdaq 0,2%. Rappelons que la cote américaine était parvenue à un sursaut vendredi, après de solides chiffres de l'emploi américain et malgré la perspective d'une poursuite du durcissement monétaire de la Fed.

Ce lundi, les opérateurs suivront les commentaires de Loretta Mester, Susan Collins et Thomas Barkin de la Fed, ainsi que les chiffres du crédit à la consommation du mois de septembre dans la soirée (consensus FactSet +28 milliards de dollars).

Ailleurs dans le monde, l'excédent commercial chinois d'octobre annoncé ce jour s'est établi à 85,2 milliards de dollars, contre 96,5 milliards de consensus. La production industrielle allemande du mois de septembre a surpris en hausse de 0,6% en comparaison du mois antérieur, contre -0,1% de consensus. Le PMI allemand de la construction du mois d'octobre a dépassé aussi les attentes, à 43,8 contre 43 de consensus.

Dans l'actualité des entreprises cotées à Wall Street, BioNTech et Palantir Technologies publient avant bourse ce jour. Activision Blizzard, International Flavors & Fragrances, Take-Two Interactive ou Mosaic, annoncent après la clôture.

ExxonMobil va essuyer une perte de 2 milliards de dollars sur la cession d'un champ offshore pétrolier et gazier en Californie.

Walmart sera surveillé également, alors que Kalyan Krishnamurthy, CEO de Flipkart, a indiqué au Financial Times que le groupe allait considérer une introduction en bourse une fois les marchés stabilisés.

Bed Bath & Beyond préoccupe toujours. Selon Bloomberg, des fournisseurs du détaillant auraient interrompu leurs livraisons malgré le nouveau financement obtenu par la compagnie.

Apple réduirait sa production 2022 d'iPhone d'au moins 3 millions d'unités en réponse à une demande plus faible qu'escompté, croit savoir Bloomberg. Des personnes familières du sujet citées par l'agence précisent que le nouvel objectif de production serait au plus de 87 millions d'unités, contre 90 millions auparavant. La réduction viendrait surtout d'une demande plus légère que prévu pour les modèles moins onéreux, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus.

Meta, ex-Facebook, envisagerait pour sa part de supprimer plusieurs milliers d'emplois, selon le Wall Street Journal. Le groupe de Mark Zuckerberg pourrait officialiser cette réduction des effectifs durant la semaine, sans doute mercredi.

Walgreens Boots Alliance. Son unité Village Practice Management serait proche d'un accord de 9 milliards de dollars dette comprise pour fusionner avec Summit Health, indique le Wall Street Journal. Le deal pourrait être annoncé ce jour.

Activision Blizzard. Des 'insiders' s'inquièteraient, selon le New York Post, d'un possible échec de la fusion avec Microsoft. Les sources proches de la situation du NYP croient savoir que la pression antitrust accrue aurait remis en question le deal, alors que Microsoft ne s'attendait pas à un examen si minutieux des autorités.

Digital World Acquisition Corp, SPAC qui doit permettre l'introduction à Wall Street de l'application Truth Social de Donald Trump, bondit avant bourse sur la cote américaine, les investisseurs spéculant sur la candidature présidentielle supposée imminente de Trump pour 2024.