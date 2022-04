Wall Street : Fed et inflation au programme

(Boursier.com) — Sur le front économique aux États-Unis ce lundi, les opérateurs pourront suivre les derniers commentaires de plusieurs responsables de la Fed. Ainsi, Raphael Bostic, John Williams et Charles Evans s'exprimeront dans la journée, alors que la banque centrale américaine vient de lancer son cycle accéléré de resserrement monétaire afin de lutter contre l'inflation.

D'inflation il sera justement question dès demain mardi, avec l'indice des prix à la consommation aux USA pour le mois de mars 2022. Le consensus est logé à +1,1% en comparaison du mois antérieur et de +8,4% en glissement annuel. Hors alimentaire et énergie cette fois, le CPI est anticipé en hausse de 0,5% en comparaison du mois de février 2022 et de 6,6% en glissement annuel. Demain soir, les investisseurs suivront également la balance budgétaire du mois de mars.