Wall Street : extrême prudence ?

La tendance s'affiche pour l'heure incertaine avant bourse à Wall Street...

(Boursier.com) — La tendance s'affiche pour l'heure incertaine avant bourse à Wall Street. Le Dow Jones et le S&P 500 évoluent proches de l'équilibre. Le baril de brut WTI retombe pourtant de plus de 4% sur le Nymex à 109$ avec les nouvelles mesures restrictives liées au Covid en Chine, tandis que l'once d'or rend 1,4% à 1.927$. L'indice dollar gagne 0,3% face à un panier de devises. Le Bitcoin poursuit son rebond vers les 47.000$. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 10 ans monte à 2,51%, alors que le '30 ans' s'affiche à 2,6%.

Sur le front géopolitique, l'armée russe a déclaré qu'elle se concentrait sur la prise de contrôle total de la région du Donbass, alors que les bombardements se poursuivent avec la ville de Lviv pour cible, mais l'avancée des troupes serait largement au point mort, avec même un recul dans certaines régions. Zelensky se préparerait quant à lui à discuter du statut de neutralité de l'Ukraine dans le cadre d'un accord de paix, mais qui nécessiterait d'être garanti par des tiers et soumis à un référendum. Les propos attribués au leader ukrainien montrent toutefois un ton très évolutif...

La Maison Blanche a nuancé les remarques spontanées du président Joe Biden en Pologne selon lesquelles Poutine "ne peut pas rester au pouvoir", arguant que les États-Unis n'avaient pas de stratégie de changement de régime. Les commentaires ont suscité des réactions mitigées en Europe, Emmanuel Macron mettant en garde contre l'escalade, tandis que certains ont exprimé leur inquiétude que cela ne fasse le jeu des propagandistes russes et ne prolonge le conflit. Biden a durci en effet le ton, utilisant les termes de 'boucher' et 'dictateur' pour qualifier Vladimir Poutine.

Le prochain cycle de pourparlers entre l'Ukraine et la Russie devrait avoir lieu en Turquie à partir de ce lundi. Alors que les bombardements se poursuivent en Ukraine, l'avancée des troupes russes est donc apparemment stoppée et l'armée ukrainienne a déclaré que certaines unités se retiraient en Biélorussie pour se regrouper. Réitérant ses demandes de garanties de sécurité, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également déclaré que l'Ukraine était prête à être neutre et à faire des compromis sur le Donbass dans le cadre d'un accord de paix. Zelensky a toutefois insisté hier dimanche sur la protection de l'intégrité territoriale de son pays, après avoir laissé entendre qu'il était disposé à un compromis, alors que devraient s'ouvrir ce jour à Istanbul de nouveaux pourparlers entre l'Ukraine et la Russie.

Poutine pourrait limiter ses revendications territoriales à la partie orientale de l'Ukraine, dans ce que les responsables ukrainiens disent être une tentative de partition du pays similaire à la Corée du Nord et du Sud... Zelensky s'est aussi plaint d'un manque de soutien des leaders occidentaux, demandant des équipements militaires supplémentaires.

Sur le front monétaire aux USA, les derniers commentaires 'hawkish' de responsables de la Fed ont fait grimper les anticipations de resserrement monétaire agressif. Les attentes portent désormais sur de multiples hausses de taux de 50 points de base lors des prochaines réunions. Les développements alimentent la volatilité des obligations avec le rendement des bons du Trésor à 10 ans à son plus haut niveau depuis mai 2019 et proche d'un niveau technique qui a agi comme résistance depuis la fin des années 1980. Bloomberg note que les rendements à plus long terme n'ont historiquement pas culminé avant les dernières étapes des cycles de resserrement, mais avec celui-ci qui vient tout juste de commencer, les rendements sont toujours confrontés à une pression haussière importante. La courbe continue de s'aplatir, le segment 5/30 ans s'inversant pour la première fois depuis 2006 et suscitant davantage de discussions sur un éventuel signal de récession. La courbe des rendements obligataires américains à cinq et trente ans s'est donc inversée ce lundi pour la première fois en 16 ans, suggérant que certains acteurs anticipent un ralentissement profond de l'économie.

Certains économistes affirment que la demande refoulée des ménages peut apporter un soutien, mais d'autres affirment que le resserrement du crédit et l'inflation élevée pourraient inciter les consommateurs et les entreprises à plus de prudence...

Vendredi apportera son lot de statistiques importantes aux Etats-Unis, avec le rapport gouvernemental sur l'emploi du mois de mars et l'ISM manufacturier. Les opérateurs espèrent un autre solide mois de création d'emplois, avec un consensus voisin de 450 000, après un bond de 678 000 en février. Le thème du marché du travail tendu est largement traité et les salaires et le taux de participation à la population active pourraient retenir davantage l'attention. L'indice ISM manufacturier devrait glisser à 58,3 contre 58,6 en février, une lecture toujours élevée qui devrait continuer à soutenir le sentiment de croissance. Cependant, des pressions sur la chaîne d'approvisionnement et les prix des intrants devraient encore être signalées. Compte tenu de l'attention majeure portant sur le changement de politique de la Fed, des catalyseurs plus importants pourraient survenir dans les semaines à venir avec notamment les minutes du FOMC de mars le 6 avril (avec les questions du rythme du resserrement quantitatif et de la diminution du bilan) et l'indice des prix à la consommation de mars le 12 avril.

Dans l'actualité économique américaine ce lundi, la balance du commerce international de biens pour février sera connue à 14h30 (consensus 106 milliards de dollars de déficit), à la même heure que les stocks de grossistes de février (consensus FactSet +0,4%). L'indice manufacturier de la Fed de Dallas pour le mois de mars sera annoncé à 16h30 (consensus 15).