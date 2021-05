Wall Street espère une reprise molle

Quoi de mieux qu'une faible reprise économique américaine pour justifier les plans de stimulus budgétaires et monétaires ? La cote US demeure solide...

(Boursier.com) — Quoi de mieux qu'une faible reprise économique américaine pour justifier les plans de stimulus budgétaires et monétaires ? La cote US demeure solide avant bourse ce lundi, sur cette hypothèse accréditée par les derniers chiffres de l'emploi. Le DJIA gagne 0,3% et le S&P 500 0,1%. Le Nasdaq souffle un peu et cède 0,3%. Le baril de brut WTI avance de 0,6% à 65,3$ sur le Nymex, tandis que l'once d'or s'accorde 0,5%. L'indice dollar recule de 0,1% face à un panier de devises. Le bitcoin reste assez stable vers les 57.700$ sur Bitfinex.

Il n'y aura pas de statistique économique notable ce lundi outre-Atlantique, mais les opérateurs pourront toujours suivre l'intervention de Charles Evans, président de la Fed de Chicago. Demain mardi, le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes sera surveillé à 16 heures, après une grosse déception en fin de semaine dernière sur le rapport gouvernemental sur l'emploi (266.000 créations de postes seulement en avril contre près d'un million espéré).

La cote américaine s'était bien comportée en fin de semaine dernière, estimant que ce mauvais rapport sur l'emploi assurerait le soutien durable des politiques budgétaires et monétaires. Joe Biden a d'ailleurs réagi à ces chiffres du marché américain du travail, jugeant qu'il restait un long chemin à parcourir et insistant ainsi sur la nécessité de son projet de relance.

Les publications d'entreprises cotées à Wall Street sont encore nombreuses ce lundi, avec notamment Duke Energy, Air Products, Marriott, BioNTech, 3D Systems, Ameren, Occidental Petroleum, Tyson Foods, Virgin Galactic, Revlon, Plug Power (...).

Les derniers chiffres mitigés de l'emploi américain repoussent donc la perspective du 'tapering', réduction des achats d'actifs de la Fed, et fournissent des arguments au plan budgétaire de Biden. La Maison blanche doit d'ailleurs mener des discussions bipartisanes cette semaine à propos du stimulus des infrastructures. Le ralentissement des embauches a incité certains gouverneurs républicains à réduire les allocations chômage afin d'inciter à la reprise...

Après l'emploi, les marchés pourront cette semaine s'intéresser à l'inflation. L'indice américain des prix à la consommation du mois d'avril sera révélé mercredi (consensus +0,2%, +0,3% hors alimentation et énergie en comparaison du mois antérieur). Le Wall Street Journal rapporte de son côté que les coûts se sont accrus à chaque étape de la fabrication des produits sur une large gamme de biens, face à une demande soutenue et aux contraintes d'approvisionnement. Le WSJ semble particulièrement inquiet de cette menace inflationniste, après une reprise essentiellement tirée par la générosité de la Fed.

Dans l'actualité sanitaire, alors que le déploiement des vaccins se poursuit à travers le monde, la situation reste critique en Inde où le virus fait des ravages. Des leaders européens ont critiqué la volonté de la Maison blanche de lever les brevets sur les vaccins anti-covid, demandant plutôt aux USA d'augmenter les exportations de sérums. Des responsables de l'administration Biden ont fait état quant à eux d'un possible assouplissement supplémentaire concernant les recommandations sur le port du masque.