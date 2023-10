Wall Street : encore trois rendez-vous avec l'emploi

Wall Street semble décidé à évoluer cette semaine de manière erratique au fil des rapports parfois contradictoires concernant le marché américain du...

(Boursier.com) — Wall Street semble décidé à évoluer cette semaine de manière erratique au fil des rapports parfois contradictoires concernant le marché américain du travail. Les investisseurs, qui sanctionnaient avant-hier durement des chiffres de l'emploi trop solides pour le mois d'août, saluaient aussi rapidement hier des données quant à elles très inférieures aux attentes de l'emploi privé pour le mois de septembre. Il semblerait donc que la mémoire des investisseurs soit actuellement limitée à 24 heures...

Selon le rapport d'ADP publié hier, les créations de postes dans le privé au mois de septembre se sont établies à seulement 89.000, contre 150.000 de consensus Bloomberg et 140.000 de consensus FactSet. Un mois plus tôt, ces créations se chiffraient à 180.000. Septembre a montré le rythme de croissance le plus lent depuis janvier 2021, lorsque les employeurs privés avaient supprimé des emplois. "Les grands établissements ont été à l'origine du ralentissement, perdant 83.000 emplois et anéantissant les gains réalisés en août", détaille ADP. "Nous constatons une baisse croissante de l'emploi ce mois-ci. De plus, nous constatons une baisse constante des salaires au cours des 12 derniers mois", ajoute Nela Richardson, cheffe économiste d'ADP. Dans le détail en septembre, les entreprises de 1 à 19 personnes ont créé 67.000 postes, celles de 20 à 49 personnes ont généré 28.000 postes, celles de 50 à 249 personnes ont créé 55.000 emplois, et celles de 250 à 499 salariés ont créé 17.000 postes. Cependant, les entreprises de plus de 500 salariés ont détruit en revanche 83.000 postes.

Par industries et activités, les plus fortes créations concernent le segment loisirs et hospitalité (+92.000), suivi par les activités financières (+17.000) et la construction (+16.000). Le secteur manufacturier a quant à lui détruit 12.000 emplois en septembre, le segment commerce, transport et utilities a supprimé 13.000 postes, et les services professionnels et d'entreprise ont détruit 32.000 emplois.

Avant-hier, le Département américain au Travail a indiqué que les ouvertures de postes aux Etats-Unis pour le mois d'août 2023 étaient ressorties au nombre de 9,61 millions, contre un consensus FactSet de 8,9 millions et un niveau de 8,92 millions un mois auparavant, en lecture révisée. La précédente lecture de juillet était de 8,83 millions. Il s'agissait donc paradoxalement d'une mauvaise nouvelle pour les marchés, qui espèrent une faiblesse du marché de l'emploi afin de faciliter le travail de maîtrise de l'inflation de la Fed...

Les prochains chiffres de l'emploi seront donc surveillés de très près. Il reste trois rapports sur le sujet cette semaine, avec ce jeudi l'étude Challenger sur les destructions de postes annoncées et les inscriptions hebdomadaires au chômage, puis demain l'incontournable rapport mensuel du Département américain au Travail sur la situation de l'emploi pour le mois de septembre.

Ce jeudi, les marchés surveilleront donc l'étude Challenger, Gray & Christmas sur les annonces de licenciements du mois de septembre, la balance du commerce international des biens et services (consensus -65 milliards de dollars en août), ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage (consensus FactSet 212.500 pour la semaine close au 30 septembre). Loretta Mester, Thomas Barkin, Mary Daly et Michael Barr de la Fed, s'exprimeront par ailleurs.

Enfin, le rapport mensuel gouvernemental sur la situation de l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de septembre sera donc publié demain vendredi. Le consensus Bloomberg est de 160.000 créations de postes non-agricoles, 150.000 dans le privé et 3,7% de chômage. Le consensus FactSet est assez comparable, à 163.000 créations de postes non-agricoles. Le salaire horaire moyen est attendu en augmentation de 0,3% en comparaison du mois antérieur et de 4,3% sur un an.