Wall Street : encore du vert ?

Timide hausse attendue sur la place américaine

(Boursier.com) — Wall Street reste orienté légèrement dans le vert avant bourse ce mardi, le S&P 500 s'adjugeant encore 0,1%, proche de ses sommets, le Dow Jones 0,1% lui aussi et le Nasdaq 0,03%. Les indices profitent des espoirs d'assouplissement monétaire, d'inflation maîtrisée et d'atterrissage en douceur... Sur le Nymex, le baril de brut WTI se stabilise à près de 73$. L'indice dollar évolue peu face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 4,44%, contre 3,91% sur le 10 ans et 4,01% sur le 30 ans.

Les mises en chantier de logements et permis de construire du mois de novembre aux Etats-Unis seront annoncés mardi (14h30, consensus FactSet 1,36 million pour les mises en chantier et 1,46 million pour les permis). Raphael Bostic et Austan Goolsbee de la Fed interviennent dans la journée.

La balance des comptes courants, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, les reventes de logements existants et le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques seront révélés demain...

Les chiffres finaux du PIB du troisième trimestre aux Etats-Unis seront connus jeudi, comme les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, l'indice des indicateurs avancés et l'indice manufacturier de la Fed de Kansas City. Enfin, les commandes de biens durables, les revenus et dépenses des ménages, les ventes de logements neufs et l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan seront dévoilés vendredi.

Mary Daly, la dirigeante de la Fed de San Francisco, a indiqué hier que des baisses de taux de la banque centrale américaine allaient probablement être appropriées l'année prochaine, selon des propos rapportés par le Wall Street Journal. Elle évoque en effet les progrès sur le front de l'inflation et le risque d'aller trop loin dans la politique restrictive. La Fed doit ainsi, selon elle, s'assurer de ne pas donner aux gens la stabilité des prix tout en détruisant des emplois. Interviewée par le WSJ, Daly précise que l'objectif reste de ramener l'inflation vers l'objectif de 2%, mais que la Fed peut continuer à le faire en douceur, avec le moins de perturbations possible sur le marché du travail.

Elle explique que ses prévisions concernant les taux d'intérêt et l'inflation sont comparables à la médiane des projections des 19 décideurs de la Fed publiées la semaine dernière, soit une réduction de 75 points de base des taux l'an prochain, par rapport à la fourchette cible actuelle de 5,25 à 5,50%, et une inflation retombant à environ 2,4% en fin d'année prochaine.

Daly observe par ailleurs, alors que le taux de chômage américain n'est pour l'instant pas sensiblement remonté, que lorsque le chômage augmente, il le fait généralement de manière conséquente, situation que la responsable voudrait éviter.

Loretta Mester, patronne de la Fed de Cleveland, avait quant à elle précédemment tenté de calmer un peu les ardeurs des marchés financiers. Selon elle, la prochaine étape serait de savoir combien de temps la politique monétaire doit rester restrictive, et non pas de savoir quand les taux baisseront. Mester juge que les marchés sont allés un peu trop vite en spéculant sur la baisse des taux. La dirigeante, par ailleurs membre votant du Comité monétaire FOMC, a donc laissé entendre, citée par le Financial Times, qu'une baisse des taux n'était pas imminente. Ces commentaires vont dans le même sens que ceux de John Williams, patron de la Fed de New York, et Raphael Bostic de la Fed d'Atlanta, qui s'étaient montrés également prudents vendredi.

Mester a donc indiqué au FT que "la prochaine phase n'est pas de savoir quand réduire les taux, même si c'est là où en sont les marchés. Il s'agit de savoir pendant combien de temps la politique monétaire doit rester restrictive afin de s'assurer que l'inflation revienne rapidement et durablement à 2%". Elle juge que les marchés ont pris trop d'avance en misant sur une normalisation rapide des taux.

La dernière réunion monétaire de la Fed a été l'occasion pour Jerome Powell, son président, d'adopter un ton beaucoup plus souple, en laissant entendre que le pic des taux avait été atteint. Les prévisions de la Fed laissaient en outre ressortir l'anticipation de trois baisses de taux l'année prochaine. Wall Street s'attend donc désormais à ce que la banque centrale américaine commence à baisser ses taux dès le mois de mars. Le niveau actuel du taux des 'fed funds' se situe au plus haut de 22 ans, entre 5,25 et 5,5%. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une baisse de taux d'un quart de point dès la réunion monétaire des 30 et 31 janvier se situe à 8% environ. La probabilité d'un assouplissement au 20 mars atteint près de 73%. Selon le même outil, les taux pourraient se situer dans une fourchette de 3,75-4% en fin d'année prochaine (probabilité de 38%).

Les projections publiées la semaine dernière par la Fed ont montré qu'une majorité de décideurs politiques étaient favorables à une baisse des taux de 0,75 point de pourcentage en 2024 et d'un autre point de pourcentage en 2025. Powell a d'ailleurs exprimé une certaine confiance dans l'atteinte de l'objectif d'inflation sans avoir à passer par un atterrissage économique douloureux...

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Heico a publié ses résultats trimestriels hier soir. FedEx, Accenture, SatixFy et FactSet annoncent ce mardi. Micron, General Mills, Toro et BlackBerry publient mercredi. Nike, Cintas, Paychex, Carnival et CarMax sont enfin attendus jeudi.